川普欽點 休士頓火箭隊老闆任駐義大利大使

NBA休士頓火箭老闆、餐飲大亨費提塔，獲總統當選人川普提名出任美國駐義大利大使。(美聯社)

總統當選人川普 21日在自家社群宣布，由國家職籃(NBA)休士頓 火箭老闆、餐飲大亨提爾曼．費提塔(Tilman Fertitta)出任美國駐義大利 大使。

極具號召力義大利總理喬治亞·梅洛尼(Giorgia Meloni)已成為歐洲權力人物，也是川普的最愛盟友。出生於德州，但有義大利西西里血統。

川普在Truth Social上宣布，「提爾曼是一位卓有成就的商人，他創立並打造了我們國家首屈一指的娛樂和房地產公司之一，雇用了大約5萬名美國人。」

費提塔擁有酒店業巨頭Landry's集團，經營600多家餐廳、賭場和全國各地的酒店。

川普說，「費提塔長期透過慈善活動回饋社會，是休士頓大學董事會任職時間最長的主席，更擁有休士頓火箭隊，恭喜他的家庭！」

每日郵報引述富比士報導，67歲費提塔自2017年至今長期擁有火箭隊，目前身價為109億元。但他從未擔任過政治職務，是共和黨的長期金主，多年支持川普，也擔任休士頓大學董事會主席。川普最任命多位長期盟友與捐助者為歐洲大使，包括英國、土耳其、法國和希臘。和川普一樣，這位火箭隊老闆也有CNBC電視真人秀背景。

華府「政治」網報導，川普政府未來預計將與義大利政府密切合作。川普與科技富豪馬斯克近幾個月來都在向梅洛尼示好，稱她「美麗」、「一位出色的領導者和個人」以及「寶貴的天才」。