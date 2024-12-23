我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

川普欽點 休士頓火箭隊老闆任駐義大利大使

編譯盧思綸／綜合報導
NBA休士頓火箭老闆、餐飲大亨費提塔，獲總統當選人川普提名出任美國駐義大利大使。(美聯社)
NBA休士頓火箭老闆、餐飲大亨費提塔，獲總統當選人川普提名出任美國駐義大利大使。(美聯社)

總統當選人川普21日在自家社群宣布，由國家職籃(NBA)休士頓火箭老闆、餐飲大亨提爾曼．費提塔(Tilman Fertitta)出任美國駐義大利大使。

極具號召力義大利總理喬治亞·梅洛尼(Giorgia Meloni)已成為歐洲權力人物，也是川普的最愛盟友。出生於德州，但有義大利西西里血統。

川普在Truth Social上宣布，「提爾曼是一位卓有成就的商人，他創立並打造了我們國家首屈一指的娛樂和房地產公司之一，雇用了大約5萬名美國人。」

費提塔擁有酒店業巨頭Landry's集團，經營600多家餐廳、賭場和全國各地的酒店。

川普說，「費提塔長期透過慈善活動回饋社會，是休士頓大學董事會任職時間最長的主席，更擁有休士頓火箭隊，恭喜他的家庭！」

每日郵報引述富比士報導，67歲費提塔自2017年至今長期擁有火箭隊，目前身價為109億元。但他從未擔任過政治職務，是共和黨的長期金主，多年支持川普，也擔任休士頓大學董事會主席。川普最任命多位長期盟友與捐助者為歐洲大使，包括英國、土耳其、法國和希臘。和川普一樣，這位火箭隊老闆也有CNBC電視真人秀背景。

華府「政治」網報導，川普政府未來預計將與義大利政府密切合作。川普與科技富豪馬斯克近幾個月來都在向梅洛尼示好，稱她「美麗」、「一位出色的領導者和個人」以及「寶貴的天才」。

川普 義大利 休士頓

上一則

81歲德州國會眾議員「消失」半年 被爆因失智住進安養院

下一則

暗示另有去處… 川普二媳婦 退出遞補佛州聯邦參議員

延伸閱讀

馬斯克影響力擴大成影子總統？ 川普：他當不了 原因在此

馬斯克影響力擴大成影子總統？ 川普：他當不了 原因在此
拜規川不隨 川普上任所可能政策轉彎一次看

拜規川不隨 川普上任所可能政策轉彎一次看
佛州晚宴後 安倍遺孀稱川普是「不想戰爭」的人

佛州晚宴後 安倍遺孀稱川普是「不想戰爭」的人
川普上任當天傳將退出WHO 全球公衛將受衝擊

川普上任當天傳將退出WHO 全球公衛將受衝擊

熱門新聞

總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

2024-12-19 10:45
美國國務卿布林肯。（路透）

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

2024-12-18 23:20
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24
總統當選人川普(圖)以「十足毒害」羞辱已辭職的加拿大副總理兼財政部長方慧蘭，並續嘲笑加國總理杜魯多為「大加拿大州」州長。(路透)

川普再補2刀 罵方慧蘭「十足毒害」 嘲杜魯多「加拿大州長」

2024-12-18 13:02

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先