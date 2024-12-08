川普提名鷹派裴度當駐中大使 傳北京不滿：若能見到王毅算走運

總統當選人川普5日宣布提名共和黨籍前喬治亞州聯邦參議員裴度出任駐中國大使。(路透)

總統當選人川普 似乎正在兌現他在挑選美國駐中國大使時，5日晚間宣布將提名共和黨籍前喬治亞州聯邦參議員裴度(David Perdue)出任。74歲的裴度有商界背景、曾是倡導減少中國貿易逆差的商界友好人士，近幾個月卻急劇轉向採取鷹派立場，顯示川普政府將對中國採取更侵略性的施壓行動。

政治新聞網站Politico報導，裴度過去對中態度不若現在強硬。川普第一任期開始大規模加徵中國進口商品關稅 時，裴度批評範圍過於廣泛，主張應「採取更有針對性的方法」來平衡美中貿易。隔年(2019)裴度在北京談論川普關稅政策是「創造公平競爭環境」的重要政策。裴度也曾致力於外包製造，他擔任過一元商店Dollar General執行長、Sara Lee和Reebok的高層，強烈支持將工作從美國轉移到亞洲以節省製造成本；這可能與川普「美國優先」政策相衝突。

不過近月裴度態度趨硬，9月在「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)稱中國政府要摧毀資本主義和民主，「為了保護自己，美國人必須先認知中共實際上正與我們交戰」；5日又在X平台發文承諾實施川普戰略，「讓世界再次安全」。川普則說裴度不會採取焦土政策，稱裴度「將有助於實施我維護該地區和平的策略，並與中國領導人建立富有成效的工作關係」。

但一位熟悉兩國關係的人士透露北京不會將裴度視為合作夥伴，甚至說「要是能見到中國外長王毅 就算走運了」，並說即使裴度緩和下來，要收回先前立場也非易事。

據報其他潛在大使候選人為尼克森．柯克斯(Christopher Nixon Cox，前總統尼克森外孫)、小布希政府財長鮑森(Hank Paulson)，兩人與北京關係密切、被視為更溫和的人選，但川普提名裴度顯示將採強硬態度；王毅2日曾警告美中關係的未來方向取決於「華府的選擇」，現在似乎可預見更緊張的態勢。