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川普心腹巴特爾或任FBI副局長 Axios：爭議堪比蓋茨

記者張文馨／華盛頓報導
外傳川普屬意絕對忠誠的前國防部官員巴特爾，出掌聯調局副局長。(美聯社)
外傳川普屬意絕對忠誠的前國防部官員巴特爾，出掌聯調局副局長。(美聯社)

Axios網25日報導，總統當選人川普擬提名心腹、前國安會官員巴特爾(Kash Patel)接掌聯邦調查局或加入司法部；報導形容，巴特爾的爭議之大，堪比剛剛退出司法部長提名的前聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，考慮到參院同意任命的難度，川普打算讓他擔任FBI副局長或任司法部要職。

有線電視新聞網(CNN)報導指，巴特爾不僅是川普忠誠追隨者，還致力推翻所謂的「深層政府」；知情人士指，巴特爾若被任命為FBI局長，將有能力調查川普的政敵、解密機密資訊並肅清公務系統。

國家廣播公司新聞網(NBC) 日前報導，巴特爾可能接掌FBI，也可能是中央情報局；Axios25日引述知情人士說法稱，川普考慮讓巴特爾加入FBI或司法部。

FBI現任局長雷伊(Christopher Wray)是川普2017年第一任時提名，任期10年；不過，川普明年1月展開第二任期時，多方消息指川普可能會換人。

Axios報導，川普不信任FBI，源自該部門調查川普競選團隊2016年的通俄門事件，川普視FBI和司法部為所謂「深層政府」的核心，他認為是官僚系統摧毀了其執政的第一任期，打算在展開第二任期時，根除那些不夠忠誠的官員。

巴特爾在川普首度執政時就加入政府團隊，作為聯邦眾議院前議員努內斯(Devin Nunes)的助理，在對抗通俄門調查中嶄露頭角；巴特爾在國安會歷練後，出任代理國防部長米勒(Christopher Miller)的幕僚長。

巴特爾去年九月問市的著作「政府黑幫分子：深層政府、真相與捍衛我們的民主之戰」(Government Gangsters：The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy)，被川普形容為未來施政藍圖。

一名參與交接工作的人士告訴Axios，巴特爾身邊有一群盟友，認為任命巴特爾領導，將收獲川普支持者好感，並對外界傳達出「川普認真要推動司法與執法部門的重大改革」的清晰訊號。

除巴特爾外，Axios稱密蘇里州檢察長貝利(Andrew Bailey)也在川普考慮名單中，CNN則點名聯邦眾議院前眾議員羅傑斯(Mike Rogers)、美國海關及與邊境保護局(USCBP)前代理局長摩根(Mark Morgan)和詹森(Jeff Jensen)等人。 

川普 FBI 司法部

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