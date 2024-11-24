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川普2.0團隊 意見領袖將改造醫衛體系 能上電視談議題獲青睞

編譯陳韻涵／綜合報導
約翰霍普金斯大學(JHU)外科醫師與公共政策研究員馬卡瑞獲川普提名執掌聯邦食品暨藥物管理局(FDA)。(取材自JHU官網)
約翰霍普金斯大學(JHU)外科醫師與公共政策研究員馬卡瑞獲川普提名執掌聯邦食品暨藥物管理局(FDA)。(取材自JHU官網)

總統當選人川普的公共衛生人事提名，看重的並非官僚經驗，而是如何在電視上談論健康議題，這些關鍵意見領袖(KOL)將改造醫療與公共衛生體系；此外，川普23日公布農業部長人選後，意味著在當選兩周半的時間內，已完成大多數關鍵內閣人事提名作業。

美聯社報導，川普在第二任政府中，選擇一位退休國會議員、一名外科醫生和一名脫口秀前主持人領導聯邦衛生團隊；此團隊成員將落實政治議題，可能對健康保險、藥物管理、食安和科學研究等領域帶來重大影響。

曾角逐民主黨總統提名初選的環境律師小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)高調反對疫苗，並抨擊聯邦疾病防治中心(CDC)；主持脫口秀長達13年的奧茲(Mehmet Oz)獲提名管理聯邦醫療服務中心(CMS)，人稱「奧茲醫生」(Dr. Oz)的他是健康和生活方式方面的媒體名人。

此外，約翰霍普金斯大學(JHU)外科醫師與公共政策研究員馬卡瑞(Marty Makary)獲任命執掌聯邦食品暨藥物管理局(FDA)，他經常接受「福斯新聞網」(Fox News)節目採訪；公衛署長則將由福斯主播珍妮特‧內謝瓦(Janette Nesheiwat)出任。

川普新政府的公衛署長將由福斯主播珍妮特‧內謝瓦出任。(美聯社)
川普新政府的公衛署長將由福斯主播珍妮特‧內謝瓦出任。(美聯社)

這些人在新冠肺炎疫情期間，反對戴口罩和接種疫苗等政策，且不少人與佛羅里達州有淵源，就像川普的其他內閣人選一樣；內謝瓦的姻親則是佛州聯邦眾議員華茲(Mike Waltz)，而華茲獲川普提名為國安顧問；CDC準局長韋爾登(Dave Weldon)是醫師，且曾在國會代表佛州服務14年。

獲川普提名為CDC主任的韋爾登為醫師，曾在國會代表佛州服務14年。(美聯社)
獲川普提名為CDC主任的韋爾登為醫師，曾在國會代表佛州服務14年。(美聯社)

即將出任聯邦衛生部(HHS)部長的小甘將「重塑」管理總額預算約1兆7000億元的聯邦機構，攸關8萬名科學家、研究人員、醫生和其他官員的工作，也影響國民的日常生活；衛生部轄下的CDC執掌92億元核心預算，負責保護國民不受疾病和其他公衛威脅。

小甘嚴厲批評FDA，該機構的員工逾1萬8000人，負責處方藥、疫苗和其他醫療產品的安全和有效性，並監管化妝品、電子菸和大多數食品。

在農業部方面，川普23日提名白宮前幕僚羅林斯(Brooke Rollins)出任新政府的農業部長，她將接替拜登總統的農業部長維爾薩克(Tom Vilsack)，負責與農林畜牧、食安和營養相關的政策、法規與援助計畫。

川普23日提名白宮前幕僚羅林斯出任新政府的農業部長。(美聯社)
川普23日提名白宮前幕僚羅林斯出任新政府的農業部長。(美聯社)

川普 農業部 疫苗

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