川普2.0團隊 意見領袖將改造醫衛體系 能上電視談議題獲青睞
總統當選人川普的公共衛生人事提名，看重的並非官僚經驗，而是如何在電視上談論健康議題，這些關鍵意見領袖(KOL)將改造醫療與公共衛生體系；此外，川普23日公布農業部長人選後，意味著在當選兩周半的時間內，已完成大多數關鍵內閣人事提名作業。
美聯社報導，川普在第二任政府中，選擇一位退休國會議員、一名外科醫生和一名脫口秀前主持人領導聯邦衛生團隊；此團隊成員將落實政治議題，可能對健康保險、藥物管理、食安和科學研究等領域帶來重大影響。
曾角逐民主黨總統提名初選的環境律師小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)高調反對疫苗，並抨擊聯邦疾病防治中心(CDC)；主持脫口秀長達13年的奧茲(Mehmet Oz)獲提名管理聯邦醫療服務中心(CMS)，人稱「奧茲醫生」(Dr. Oz)的他是健康和生活方式方面的媒體名人。
此外，約翰霍普金斯大學(JHU)外科醫師與公共政策研究員馬卡瑞(Marty Makary)獲任命執掌聯邦食品暨藥物管理局(FDA)，他經常接受「福斯新聞網」(Fox News)節目採訪；公衛署長則將由福斯主播珍妮特‧內謝瓦(Janette Nesheiwat)出任。
這些人在新冠肺炎疫情期間，反對戴口罩和接種疫苗等政策，且不少人與佛羅里達州有淵源，就像川普的其他內閣人選一樣；內謝瓦的姻親則是佛州聯邦眾議員華茲(Mike Waltz)，而華茲獲川普提名為國安顧問；CDC準局長韋爾登(Dave Weldon)是醫師，且曾在國會代表佛州服務14年。
即將出任聯邦衛生部(HHS)部長的小甘將「重塑」管理總額預算約1兆7000億元的聯邦機構，攸關8萬名科學家、研究人員、醫生和其他官員的工作，也影響國民的日常生活；衛生部轄下的CDC執掌92億元核心預算，負責保護國民不受疾病和其他公衛威脅。
小甘嚴厲批評FDA，該機構的員工逾1萬8000人，負責處方藥、疫苗和其他醫療產品的安全和有效性，並監管化妝品、電子菸和大多數食品。
在農業部方面，川普23日提名白宮前幕僚羅林斯(Brooke Rollins)出任新政府的農業部長，她將接替拜登總統的農業部長維爾薩克(Tom Vilsack)，負責與農林畜牧、食安和營養相關的政策、法規與援助計畫。
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