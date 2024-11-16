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川普是否續對台軍援？ 台軍事專家坦言不樂觀

記者李人岳／台北即時報導
美國總統當選人川普將在明年1月就任，國內關注各項對美軍購、軍事援助計畫是否生變？(路透)
美國總統當選人川普將在明年1月就任，國內關注各項對美軍購、軍事援助計畫是否生變？(路透)

川普當選，有美國學者認為既有的總統撥款權（PDA）軍事援助仍會延續，不過台灣專家則不表樂觀，國防院戰略所長蘇紫雲直言根據川普的行事風格及對台灣的認知，PDA援助可能叫停。軍事專家揭仲也認為，現有軍援的前景堪慮，不過仍有可能在附加其他但書條件的情況下，得以延續。

根據美國之音報導，美國智庫專家米克斯認為，台灣政府「有高度可能」將在川普新政府上台後前幾個月內，即展現採購大規模軍備的意願。美國對台海的戰略模糊政策可能維持不變，川普可能保留他對台灣以及兩岸的槓桿操作，因此川普應會延續拜登以總統撥款權（PDA）提供台灣軍援計畫，轉移軍備給台灣以協助抗中。

淡江戰略所助理教授林穎佑認為，川普政府有可能會延續PDA軍援政策，但也要看哪些項目是真的有助於迅速補足國軍需求？他舉例，目前眼下國軍面臨最吃緊的是如何應對中共的灰色地帶行動，必須思考究竟哪些武器裝備、載台是可在短期內成軍服勤以應付中共的騷擾？

不過國防安全研究院戰略及資源所長蘇紫雲認為，商人出身的川普在第一任期中強調的施政主軸就是公平、對等，展現在經貿上就是自由市場及公平對等的交易機會，過去川普總是質疑美、日及北約等國的軍費投資，他也認為台灣很有錢，因此現有的軍援計畫很可能因此喊停。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲也認為PDA的前景堪慮，如果川普對台灣已有成見，就算新內閣團隊不乏挺台人士，但在以川普為尊的組織中，恐怕也難以改變他的決定。不過揭仲也認為，現有的PDA軍援及外國軍事融資（FMF）仍有機會在附加其他但書條件的情況下得以延續，例如我方必須相應提高國防支出以展現防衛決心，又或在其他平衡貿易順差的項目上做出表現。

然而揭仲也擔憂，目前台美相當多軍事交流活動與既有的合作項目都是由美方支付費用，當在商言商的川普上任後，恐怕都必須由台方自行埋單。

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