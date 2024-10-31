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神預測9屆總統大選專家 仍看好賀錦麗當選

川普幕僚擬限縮合法移民 將影響依親、外籍勞工簽證

誰當選立場都一樣 紐時：白宮新主人對中國「鷹派」

中央社紐約31日綜合外電報導
共和黨總統候選人川普和民主黨總統候選人賀錦麗。路透
共和黨總統候選人川普和民主黨總統候選人賀錦麗。路透

美國選民將作出會對全球產生後果的決定，舉世無不希望了解未來數年美國會是何種強權。「紐約時報」北京分社長柏凱斯認為，不論賀錦麗川普入主白宮都將對中國維持鷹派立場。

柏凱斯（Keith Bradsher）指出，針對美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）或共和黨候選人川普誰當選會對中國更有利這個問題，他在北京交談過的人看法分歧，而他們主要是在關稅和台灣兩大議題上進行權衡。

中國經濟官員非常清楚，川普呼籲對中國出口產品徵收全面性關稅，可能對中國經濟構成嚴重威脅。中國非常依賴外國需求來維持工廠運作和工人就業，尤其是美國的需求，且中國製造業不僅創造大量財富，也抵消國內房地產市場崩潰引發的深遠影響。

然而與此同時，中國外交政策圈人士看到川普勝選能為中國帶來的優勢。

中國對遭到美國圍堵的感受日益強烈，尤其是現任總統拜登（Joe Biden）政府致力加強與諸多中國鄰國結盟，包括日本、南韓、菲律賓、印度，其中又以台灣最受矚目。賀錦麗可能會延續拜登政府政策，相形之下，川普對於建立和維持國際同盟關係消極許多。

此外，川普對於保衛台灣也更興趣缺缺，北京對此相當樂見。

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