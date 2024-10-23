川普若再度入主白宮 他看好這五州經濟能獲益

整合行銷公司Think Big公關部副總經理Ryan Waite列出他認為前總統川普若再度入主白宮，在經濟上能獲益的五個州。工廠示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Life Of Pix ）

距離選舉日剩下倒數兩周，各式話題不斷，就業、繳稅、移民政策都是很多人關心的議題；整合行銷公司Think Big公關部副總經理韋特（Ryan Waite）列出他認為前總統川普 若再度入主白宮，在經濟發展能獲益的五個州。

理財網站Go Banking Rates報導，這五個州分別為德州、佛羅里達州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州及亞利桑納州。

韋特說，德州的天然氣和石油產能是全美第一，會因為川普支持能源政策而得利，對化石燃料的管制鬆綁和支持的政策有助於德州的經濟發展，增加工作機會。

德州一直以來都是共和黨票倉，川普2020年得票率52.1%，2016年得票率52.5%。

第二是佛州。韋特說，友善的稅收政策和對觀光業發展的支持，能吸引企業進駐及促進該州蓬勃的旅遊業發展，川普先前喊出對小費免徵聯邦稅，韋特認為這對遊客和企業都具有吸引力。

韋特說，俄亥俄州可受益於旨在保護美國就業機會的製造業獎勵措施和貿易政策，促進國內生產和減少貿易逆差的政策將支持當地產業發展。

川普的競選網站列出的政見中，就包括他支持國內製造業的立場，他喊出停止外包，要將美國打造成製造業強國，韋特說這將刺激俄亥俄州的就業市場和經濟發展。

第四是賓州。川普其中一個競選承諾聚焦能源生產，競選網頁上寫著他要讓美國變成全球能源生產大國，而賓州的天然氣產量在全美僅次於德州，排名第二，韋特說，賓州的天然氣和煤炭產量很多，也能從川普支持能源的政策中得利。

最後是亞利桑納州。韋特說，川普的邊境安全政策和對墨西哥的貿易激勵措施都對亞利桑納州有益，加強邊境基礎設施和貿易協定可以刺激亞利桑納州的經濟，特別是當地的物流業和製造業。