我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

川普若再度入主白宮 他看好這五州經濟能獲益

世界新聞網／輯
整合行銷公司Think Big公關部副總經理Ryan Waite列出他認為前總統川普若再度入主白宮，在經濟上能獲益的五個州。工廠示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Life Of Pix ）
整合行銷公司Think Big公關部副總經理Ryan Waite列出他認為前總統川普若再度入主白宮，在經濟上能獲益的五個州。工廠示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Life Of Pix ）

距離選舉日剩下倒數兩周，各式話題不斷，就業、繳稅、移民政策都是很多人關心的議題；整合行銷公司Think Big公關部副總經理韋特（Ryan Waite）列出他認為前總統川普若再度入主白宮，在經濟發展能獲益的五個州。

理財網站Go Banking Rates報導，這五個州分別為德州、佛羅里達州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州及亞利桑納州。

韋特說，德州的天然氣和石油產能是全美第一，會因為川普支持能源政策而得利，對化石燃料的管制鬆綁和支持的政策有助於德州的經濟發展，增加工作機會。

德州一直以來都是共和黨票倉，川普2020年得票率52.1%，2016年得票率52.5%。

第二是佛州。韋特說，友善的稅收政策和對觀光業發展的支持，能吸引企業進駐及促進該州蓬勃的旅遊業發展，川普先前喊出對小費免徵聯邦稅，韋特認為這對遊客和企業都具有吸引力。

韋特說，俄亥俄州可受益於旨在保護美國就業機會的製造業獎勵措施和貿易政策，促進國內生產和減少貿易逆差的政策將支持當地產業發展。

川普的競選網站列出的政見中，就包括他支持國內製造業的立場，他喊出停止外包，要將美國打造成製造業強國，韋特說這將刺激俄亥俄州的就業市場和經濟發展。

第四是賓州。川普其中一個競選承諾聚焦能源生產，競選網頁上寫著他要讓美國變成全球能源生產大國，而賓州的天然氣產量在全美僅次於德州，排名第二，韋特說，賓州的天然氣和煤炭產量很多，也能從川普支持能源的政策中得利。

最後是亞利桑納州。韋特說，川普的邊境安全政策和對墨西哥的貿易激勵措施都對亞利桑納州有益，加強邊境基礎設施和貿易協定可以刺激亞利桑納州的經濟，特別是當地的物流業和製造業。

美國總統大選熱門話題

川普

上一則

川普被爆「羨慕希特勒」 賀錦麗：他想要不受限制的權力

下一則

川普會搶先自行宣布當選？ 美媒：兩黨都有心裡準備

延伸閱讀

未來五年計畫買房建議鎖定三州 這處還沒漲起來

未來五年計畫買房建議鎖定三州 這處還沒漲起來
29歲男學貸不還「錢買股票投資」 暗藏可能風險

29歲男學貸不還「錢買股票投資」 暗藏可能風險
維修傷荷包又耗時 汽車技師點名九種自己絕不買的車款

維修傷荷包又耗時 汽車技師點名九種自己絕不買的車款
缺錢屋主與買方簽約求現 「出售後回租」背後有風險

缺錢屋主與買方簽約求現 「出售後回租」背後有風險

熱門新聞

民主黨總統候選人賀錦麗。(歐新社資料照)

福斯主播在專訪結束後 私下抱怨賀錦麗「來者不善」

2024-10-17 08:42
預測市場平台Polymarket近期顯示川普勝算大增，領先賀錦麗的差距持續擴大。外媒報導指出，有4個帳號共押超過3千萬美元賭川普贏，引發諸多揣測；消息人士指出，這些帳號為多人或同一人所有，而且「並非美國人」。（路透）

川普賭盤勝率大幅領先 神秘外國人豪押3000萬賭他贏

2024-10-19 07:26
川普競選網站已經推出川普在麥當勞當店員的紀念T恤。(擷自川普競選官網)

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

2024-10-21 13:54
川普18日接受華爾街日報採訪時說，如果中國「進入台灣」，他將對中國徵收額外的關稅。(美聯社)

川普：如果中國進入台灣 將加徵150%到200%關稅

2024-10-18 20:50
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)8月20日在民主黨全國代表大會發言。美聯社

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

2024-10-23 09:45
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝