考古豬牙結石成分 中國學者揭開華人靠養豬對抗排華

1881年至1910年間，兩名華人在洛杉磯舊華埠附近處理一頭豬。(Lisa See Collection/Huntington Digital Library)

19世紀末、20世紀初的美國社會環境對華人移民 並不友好，除了1882年出台的排華法案阻止華人勞工進入美國，在美的新華人移民也面臨著社會和政治各個層面的壓迫—他們被視作搶本地人工作、生活習慣低人一等的人，處處受困。最近，一份由華人學者主導的考古發現顯示，這個歷史時期在洛杉磯的華人移民，通過養豬這個方式，不僅避開了移民限制，還實現了經濟自足和資源共享，得以在美國落地生根。

33歲的王佳靜是研究報告的主要作者，目前在達特茅斯學院(Dartmouth College)擔任人類學助理教授，是來自中國杭州的人類學考古學家。此研究今年發表在「美國古物」期刊。她與格林奈爾學院(Grinnell College)的歷史考古學家伍穎華(Laura Ng)在加州聖伯納汀諾博物館做關於華埠 的考古項目時，無意中發現了一箱挖掘於該地的豬骨頭，「我以前主要的研究方向是史前考古，牙結石的分析是比較重要的手段。當時我就知道，通過豬的牙結石一定能分析出一些跟食物相關的線索」。

王佳靜說，牙結石上的食物殘留，可以指向其主體的飲食習慣；而對這一時期出現在華埠的豬牙結石的成分分析顯示，這些豬吃了許多稻糠。結合歷史資料，除了華人的養豬場，沒有其他群體使用稻糠作為豬飼料。

王佳靜(右)與研究合作者、格林奈爾學院的歷史考古學家伍穎華(Laura Ng)在南加州華人歷史學會考古。(王佳靜提供)

在排華法案時期，華人勞工受到諸多移民限制，而通過養豬開肉鋪獲得商人頭銜的新移民，即可避開這項歧視性的政策。王佳靜的研究還發現，養豬不僅給華人移民提供了法律上的幫助，豬肉鋪還讓華人實現自給自足，不僅能夠為同胞提供食物來源，還充當了旅館、銀行等的社會功能角色，實現了華人移民之間的互助。

達特茅斯學院人類學助理教授王佳靜。(王佳靜提供)

研究方向一直著重在中國史前考古的王佳靜，在研究近200年內美國華人移民歷史的過程中，找到了科學考古方式的新意義。她在對比了考古發現和歷史文獻之後發現，目前美國社會對於排華時期的文獻，都由當時掌握權勢的人譜寫，而無話語權的弱勢群體，他們的聲音和生活並沒有被記錄下來。這份研究的發表，彌補了社會不平等背景下在美華人歷史的缺失。

「英文主流歷史文獻中，華人的聲音比較少。從這個角度看，我們的研究非常有意義。排華法案雖然對華人移民造成了很大的困難，但他們很多人留了下來，並且為美國經濟做出了非常大的貢獻」。

通過研究豬牙結石上的食物殘留，王佳靜得出豬飼料主要是稻糠的結論，進而判斷是由華人飼養。(王佳靜提供)

王佳靜在中、美都有豐富的考古經驗。她自史密斯學院修讀人類學和藝術史後，在史丹福大學獲得考古學博士學位。在博士生時期，王佳靜主導的考古項目，在中國陝西米家崖遺址找到5000年前中國人釀酒的證據。此研究於2016年在美國國家科學院院刊上發表後，在中、美都引起不少討論。

王佳靜作為在達特茅斯學院人類學系中唯一的華人教授，從食物的角度切入進行人類學考古，她獨特的研究方向也吸引了許多亞裔學生選課，比如她的一門食物考古課程，作業之一是要求學生通過古法釀酒，體驗跟考古有關的食物文化的奧妙。她也希望能夠吸引和培養更多對中國考古有興趣的學生。