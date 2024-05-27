白宮國宴 女廚雙人組端出驚喜 華府外交利器

負責美食外交的白宮行政主廚克里斯蒂塔‧科默福德(左)和行政糕點師蘇希‧莫里森是白宮首對女性主廚。(美聯社)

拜登 總統與外國貴賓在白宮 國宴上討論外交政策時，白宮行政主廚克里斯蒂塔‧科默福德(Cristeta Comerford)和行政糕點師蘇希‧莫里森(Susie Morrison)則負責美食外交。這對白宮女廚雙人組4月間為日本首相伉儷上菜，本月23日晚再次展現廚藝，招待肯亞總統夫婦。

美聯社報導，科默福德和莫里森是第一批當上白宮主廚的女性，她們兩人的組合過去十年來透過料理征服賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)1600號貴客的味蕾，科默福德也是白宮首位非白人行政主廚。

曾任白宮行政糕點師七年的約瑟斯(Bill Yosses)表示，「兩人(科默福德和莫里森)都是各自領域的佼佼者和成功典範，她們的表現非常出色。」約瑟斯2014年離職，莫里森升任白宮行政糕點師。

拜登總統和第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)23日晚在白宮招待肯亞總統魯托(William Ruto)和第一夫人瑞秋·魯托(Rachel Ruto)，這是拜登就職以來的第六場國宴，也是2008年以來首次有非洲國家元首獲得這等殊榮，更是肯亞領袖自2003年以來頭一遭有幸享受白宮國宴。

科默福德表示，廚師會端上番茄冷湯，主菜是煙燻牛小排和奶油龍蝦，以及盛裝覆盆莓、桃子等水果的白巧克力籃甜點。

白宮款待肯亞總統國宴的主菜煙燻牛小排和奶油龍蝦。(美聯社)

豐盛的國宴是美國外交利器之一，且是美國用以致敬長期、最親密盟友的最高榮譽。

對肯亞來說，拜登希望提升他重視的非洲及周遭區域安全關係。

國宴由第一夫人及白宮社交辦公室負責，通常提前幾個月便開始規畫；主廚提出幾種不同菜單前，人們會先拋出各式想法。

餐點比照正式國宴準備、擺盤，並由社交祕書和第一夫人品嚐鑑定後，才會確定最終菜單品項。

國宴菜單內容會變，但最終目標不變。約瑟斯表示，「我們會試著展示美國的食物、地區和農民，並向賓客致敬，但很少真的嘗試模仿對方國家的料理。」

科默福德解釋，在這場盛大國宴的媒體預演中，事前準備工作會考 慮所有賓客的飲食偏好。她說：「我們除了考慮貴賓偏好，也會考慮當季食材，春天可以收成很多羊肚蕈(morel)和蘑菇，還有蘇希盤子上的櫻桃等水果。」