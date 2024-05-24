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股市佳 今年首季公司分紅創新高 Meta首付股息即寫紀錄

編譯陳韻涵／綜合報導
美股表現強勁，許多企業首季股息分紅締造新紀錄。Meta今年第一季首次向股東支付股息，便締造歷史新高紀錄。(美聯社)
美股表現強勁，許多企業首季股息分紅締造新紀錄。Meta今年第一季首次向股東支付股息，便締造歷史新高紀錄。(美聯社)

資產管理企業「駿利亨德森」(Janus Henderson)23日公布報告顯示，今年第一季美股表現強勁，許多企業首季股息分紅締造新紀錄。

「駿利亨德森」追蹤全球1200家最大上市企業的股息支付情況，結果發現這些公司今年第一季共付了3392億元股息，不僅比2023年同期成長2.4%，更刷新歷史紀錄。

報告指出，阿里巴巴(Alibaba)和臉書(Facebook)母公司Meta今年第一季首次向股東支付股息，便締造歷史新高紀錄；阿里巴巴發放26億元，而Meta則發了11億元，占第一季成長的50%。

報告指出，股利支付僅占Meta透過股票回購(stock buybacks)返還股東利潤的20%。

報告寫道，第一季「各行業普遍展現強勁勢頭，其中大多數行業取得穩定的個位數進展」，其中銀行業推動經濟成長，漲幅達12%，占整體漲幅的25%。

反觀運輸業股息大跌，尤其丹麥航運公司、全球第二大航運商「馬士基」(Maersk)股息銳減，馬士基2023年因為葉門叛軍攻擊而避開重要的紅海航道，利潤縮水。

若依照地區畫分，美國創下歷史季度紀錄，而加拿大和瑞典則打破第一季紀錄。

「駿利亨德森」全球股票收益部門主管羅夫豪斯(Ben Lofthouse)，以及該團隊的客戶投資經理珍‧舒梅克(Jane Shoemake)表示：「投資人今年迎來強勁開局，全球股價上漲，股息成長維持2023年底實現的強勁勢頭。」

他們補充說，第二季展現「持續彈性」，且「駿利亨德森」未改變今年整年股息支付成長3.9%，來到破紀錄1兆7200億元的預測。

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