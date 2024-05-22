地球暖化 亂流只會更頻繁 旅客如何自保？

隨著氣候變遷 ，導致地球暖化和風力增強，亂流的程度和頻率也在增加。

英國雷丁大學(University of Reading)大氣科學教授威廉姆斯(Paul Williams)對「今日美國報」(USA Today)說：「大氣層亂流變得更多，且會有更多嚴重的亂流出現在大氣層中。」

隨著發生在風暴系統外，所謂晴空亂流增加的最多，導致亂流在某種程度上，也變得更加不可預測。對飛行員來說，這類亂流比風暴相關的亂流更難避免，因為雷達和其他氣候預報工具，都無法清楚捕捉到它們。

但威廉姆斯指出，即使如此，在飛航高度上，亂流仍舊是相當罕見的現象，因此乘客其實不太可能會遇上新加坡 航班SQ321的情況；她強調：「亂流的絕對數是很小的。」

而避免因亂流而受傷的最佳方法，就是在安全帶指示燈亮起時，就坐並繫好安全帶，且最好即使安全帶指示沒有亮起，也全程都繫好安全帶。

飛機本身的結構設計就是能承受，比飛行員有意飛過還要更嚴重的亂流，但當發生亂流時，機艙內沒有繫好安全帶的乘客和固定好的物體，在亂流期間被拋飛，才是最危險的因素，導致受傷的最大風險。

空服員協會(Association of Flight Attendants)會長尼爾森(Sara Nelson)告訴「今日美國報」：「那些沒有繫好安全帶的人，同時也變成被拋飛的物體，在落回來時傷害到其他乘客。我認識很多空服人員，都因亂流受傷而結束空服職業生涯。」

尼爾森指出，搭乘飛機最好全程都繫好安全帶，因為總是有可能會遇到意想不到的亂流。

她說：「雖然科技已經進步，但晴空亂流的偵測仍不是100%萬無一失的」。尼爾森所指的，就是在風暴氣候外，也可能出現的亂流。

俄亥俄州 立大學(Ohio State University)航空研究中心(Center for Aviation Studies)代理主任斯特考科夫斯基(Brian Strzempkowski)也認為亂流很難預測。

他指出，安全帶甚至不用繫太緊，重點是在於將你限制在座位上，因為碰上亂流時你可能會移動，這時安全帶就能防止你被從座位上拋飛，撞到你的頭。