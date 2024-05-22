花旗ATM轉帳 少數族裔銀行免手續費 被控種族歧視
花旗集團(Citigroup)佛羅里達州用戶在聯邦法院提起訴訟，指控花旗銀行涉及種族歧視，稱在花旗自動提款機(ATM)的交易被收取網外手續費，其它少數族裔經營銀行的交易則未收取這一費用；原告正尋求集體訴訟。
兩名原告在訴訟中指出，花旗有「根據種族向顧客收取不同ATM費用的明確政策」；與大多數銀行一樣，當用戶使用花旗ATM從花旗ATM網外的金融機構提領現金時，用戶會被收取一筆網外手續費，但與其它銀行不同的是，花旗用戶從非少數族裔經營的金融機構提款時才會被收取這一費用。
花旗集團的電子郵件聲明表示正在檢視這一投訴，並且向今日美國(USA TODAY)表示：「花旗絕不容忍任何形式的歧視，我們非常嚴肅看待與此情況相反的指控。」
該公司表示，花旗銀行ATM通常向網外客戶收取提款手續費，但為了「減輕銀行業務的最大障礙之一」，該公司免除了少數族裔經營銀行客戶的手續費。
花旗集團表示，共52家金融機構的用戶在全國2300多台花旗ATM提款時不會被收取額外費用，包括少數族裔經營的銀行、社區發展信用合作社和社區銀行，這其中有許多是在低收入至中等收入社區以及有色族裔社區的金融機構。
參與的金融機構也免除客戶使用花旗ATM可能收取的網外費用。花旗集團表示，參與機構共為100萬名客戶服務。
根據研究，網外ATM交易的平均綜合成本為4.66元。
花旗集團這類計畫是為了打擊種族不平等，並擴大接觸服務不足的低收入非裔、西語裔社區，這些社區歷來易受紅線政策(redlining)的影響；紅線是拒絕給予貧窮地區借款、貸款等金融服務的歧視性作法。
針對花旗集團的這一訴訟涉及有關多樣性、公正與包容的法律爭論，自從去年夏季最高法院裁定廢除大學招生的「平權措施」(Affirmative Action)以來，相關爭論愈來愈激烈。
保守派活動家提起諸多訴訟，針對幫助非裔美國人和其它被邊緣化群體的計畫，聲稱這些計畫歧視白人。
花旗集團的訴訟由具有影響力的保守派律師事務所Consovoy McCarthy提出，該事務所曾代表反平權措施活動家布魯姆(Edward Blum)創立的「學生公平入學」(Students for Fair Admissions，SFFA)，成功挑戰高等教育的平權措施；Consovoy McCarthy也曾代表共和黨全國委員會和前總統川普。
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