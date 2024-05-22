花旗ATM轉帳 少數族裔銀行免手續費 被控種族歧視

花旗集團佛羅里達州用戶在聯邦法院提起訴訟，指控花旗自動提款機(ATM)交易收取網外手續費是種族歧視，因為其他少數族裔經營銀行的交易則未收取這一費用。圖為一名顧客正在花旗的ATM取款。(路透)

花旗集團(Citigroup)佛羅里達州用戶在聯邦法院提起訴訟，指控花旗銀行涉及種族歧視 ，稱在花旗自動提款機(ATM)的交易被收取網外手續費，其它少數族裔經營銀行的交易則未收取這一費用；原告正尋求集體訴訟。

兩名原告在訴訟中指出，花旗有「根據種族向顧客收取不同ATM費用的明確政策」；與大多數銀行一樣，當用戶使用花旗ATM從花旗ATM網外的金融機構提領現金時，用戶會被收取一筆網外手續費，但與其它銀行不同的是，花旗用戶從非少數族裔經營的金融機構提款時才會被收取這一費用。

花旗集團的電子郵件聲明表示正在檢視這一投訴，並且向今日美國(USA TODAY)表示：「花旗絕不容忍任何形式的歧視，我們非常嚴肅看待與此情況相反的指控。」

該公司表示，花旗銀行ATM通常向網外客戶收取提款手續費，但為了「減輕銀行業務的最大障礙之一」，該公司免除了少數族裔經營銀行客戶的手續費。

花旗集團表示，共52家金融機構的用戶在全國2300多台花旗ATM提款時不會被收取額外費用，包括少數族裔經營的銀行、社區發展信用合作社和社區銀行，這其中有許多是在低收入 至中等收入社區以及有色族裔社區的金融機構。

參與的金融機構也免除客戶使用花旗ATM可能收取的網外費用。花旗集團表示，參與機構共為100萬名客戶服務。

根據研究，網外ATM交易的平均綜合成本為4.66元。

花旗集團這類計畫是為了打擊種族不平等，並擴大接觸服務不足的低收入非裔、西語裔社區，這些社區歷來易受紅線政策(redlining)的影響；紅線是拒絕給予貧窮地區借款、貸款等金融服務的歧視性作法。

針對花旗集團的這一訴訟涉及有關多樣性、公正與包容的法律爭論，自從去年夏季最高法院裁定廢除大學招生的「平權 措施」(Affirmative Action)以來，相關爭論愈來愈激烈。

保守派活動家提起諸多訴訟，針對幫助非裔美國人和其它被邊緣化群體的計畫，聲稱這些計畫歧視白人。

花旗集團的訴訟由具有影響力的保守派律師事務所Consovoy McCarthy提出，該事務所曾代表反平權措施活動家布魯姆(Edward Blum)創立的「學生公平入學」(Students for Fair Admissions，SFFA)，成功挑戰高等教育的平權措施；Consovoy McCarthy也曾代表共和黨全國委員會和前總統川普。