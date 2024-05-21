我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

為騙美加華人 台灣高材生淪詐團英文老師教發音

原爭取接班最高領袖 伊朗證實總統萊希空難喪生

編譯高詣軒／綜合報導
伊朗官方20日證實，萊希總統19日搭乘直升機失事罹難，包括外長在內共八人悉數遇難。(路透)
伊朗官方20日證實，萊希總統19日搭乘直升機失事罹難，包括外長在內共八人悉數遇難。(路透)

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)、外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amir-Abdollahian)搭乘的直升機，19日在濃霧瀰漫的伊朗西北部山區墜毀，伊朗紅新月會20日表示，連同機上的官員和安全人員共八人全數罹難，總統等官員遺體已尋獲。

受到軍方革命衛隊青睞

萊希突然去世，讓伊朗政局再添變數。伊朗正準備選出下一任最高領袖，因為85歲的最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)健康狀況每況愈下。63歲的萊希原被認為是主要候選人，尤其受到勢力強大的軍方革命衛隊青睞。

伊朗最高領袖哈米尼宣布全國哀悼五天，第一副總統暫代總統職務。伊朗當局同時宣布將於6月28日舉行總統選舉。依伊朗憲法，50天內須舉行總統改選。

除副總統穆赫貝爾(Mohammad Mokhber)代理總統，56歲核武談判代表、副外長卡尼(Ali Bagheri Kani)也獲派代理外長。

伊朗總統萊希19日搭乘直升機失事罹難，搜救人員20日在伊朗西北部瓦爾扎甘山區找到...
伊朗總統萊希19日搭乘直升機失事罹難，搜救人員20日在伊朗西北部瓦爾扎甘山區找到失事機身殘骸。(路透)

機種老舊恐是意外因素

官方尚未表明墜機原因。美國有線電視新聞網(CNN)報導，萊希搭乘的美製「貝爾式二一二」(Bell 212)直升機是1960、70年代機種，已相當老舊，加上伊朗遭美國為首的西方國家制裁，備用零件取得困難，且事發時天候惡劣，可能是意外因素。

伊朗支持的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯正和以色列交戰，有人懷疑此事是否和以色列有關。一名要求匿名的以色列官員向路透否認涉入，「不是我們」。美國國防部長奧斯丁20日也斷然否認此事與美國有關。

白宮20日對伊朗總統萊希在直升機失事中喪生表示哀悼，但同時批評他的人權紀錄，並否認美國對伊朗的制裁在墜機事件中有所作用的說法。

伊朗總統萊希19日搭乘直升機失事罹難，搜救人員20日在伊朗西北部瓦爾扎甘的機身殘...
伊朗總統萊希19日搭乘直升機失事罹難，搜救人員20日在伊朗西北部瓦爾扎甘的機身殘骸旁抬出一具屍體。(路透)

國內外料不會有大變化

紐約時報指出，伊朗正面臨內部抗議、經濟疲軟、貪腐盛行以及與以色列關係緊張等問題，雖然外界憂心萊希空難過世可能引發新的不穩定，但分析人士認為，伊朗外交或國內政策不會有太大變化，因為哈米尼已為國家設定方向，任何新總統都不會做出太大的改變。

萊希事發前與亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)在兩國邊境啟動一座大壩，萊希的直升機其後在東亞塞拜然省喬發地區傳出事故。

萊希亡故消息傳出後，沙烏地阿拉伯、敘利亞、埃及、阿聯等周邊國家均表哀悼。中國國家主席習近平20日說，萊希不幸罹難是伊朗人民巨大損失，中國人民失去一位好朋友。俄羅斯總統普亭追憶萊希是「俄國真正友人」。

伊朗 以色列 白宮

上一則

蔡不挑釁時代已過去 賴清德直球對決兩岸關係

下一則

新聞透視／蔡規賴隨「變奏曲」兩岸前景堪憂

延伸閱讀

伊朗總統墜機亡全國哀悼5天 民眾集體湧出悲痛祈禱

伊朗總統墜機亡全國哀悼5天 民眾集體湧出悲痛祈禱
萊希墜機身亡 伊朗預計6/28舉行總統選舉

萊希墜機身亡 伊朗預計6/28舉行總統選舉
伊朗總統墜機亡 2021年上任 與最高領袖關係密切

伊朗總統墜機亡 2021年上任 與最高領袖關係密切
新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

熱門新聞

美中間諜戰打到了瑞士。一間位於阿爾卑斯山的旅館，因為距離先進戰機F-35的基地太近，其中國老闆在美方施壓下離開。(取自Google Maps)

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

2024-05-17 13:09
愈來愈多的大學生畢業後直接工作，擔心再讀兩年碩士反而失去工作機會。（歐新社）

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

2024-05-14 05:05
司法部證實已逮捕兩名涉及7300萬元洗錢和殺豬盤詐騙的中國人，估計類似手法詐騙金額還會再繼續攀升。（路透）

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

2024-05-18 02:30

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07
斯洛伐克總理費科15日傳遭槍擊，事後現場一人被逮捕。路透

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

2024-05-15 13:01
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘