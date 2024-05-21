原爭取接班最高領袖 伊朗證實總統萊希空難喪生

伊朗官方20日證實，萊希總統19日搭乘直升機失事罹難，包括外長在內共八人悉數遇難。(路透)

伊朗 總統萊希(Ebrahim Raisi)、外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amir-Abdollahian)搭乘的直升機，19日在濃霧瀰漫的伊朗西北部山區墜毀，伊朗紅新月會20日表示，連同機上的官員和安全人員共八人全數罹難，總統等官員遺體已尋獲。

受到軍方革命衛隊青睞

萊希突然去世，讓伊朗政局再添變數。伊朗正準備選出下一任最高領袖，因為85歲的最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)健康狀況每況愈下。63歲的萊希原被認為是主要候選人，尤其受到勢力強大的軍方革命衛隊青睞。

伊朗最高領袖哈米尼宣布全國哀悼五天，第一副總統暫代總統職務。伊朗當局同時宣布將於6月28日舉行總統選舉。依伊朗憲法，50天內須舉行總統改選。

除副總統穆赫貝爾(Mohammad Mokhber)代理總統，56歲核武談判代表、副外長卡尼(Ali Bagheri Kani)也獲派代理外長。

伊朗總統萊希19日搭乘直升機失事罹難，搜救人員20日在伊朗西北部瓦爾扎甘山區找到失事機身殘骸。(路透)

機種老舊恐是意外因素

官方尚未表明墜機原因。美國有線電視新聞網(CNN)報導，萊希搭乘的美製「貝爾式二一二」(Bell 212)直升機是1960、70年代機種，已相當老舊，加上伊朗遭美國為首的西方國家制裁，備用零件取得困難，且事發時天候惡劣，可能是意外因素。

伊朗支持的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯正和以色列 交戰，有人懷疑此事是否和以色列有關。一名要求匿名的以色列官員向路透否認涉入，「不是我們」。美國國防部長奧斯丁20日也斷然否認此事與美國有關。

白宮 20日對伊朗總統萊希在直升機失事中喪生表示哀悼，但同時批評他的人權紀錄，並否認美國對伊朗的制裁在墜機事件中有所作用的說法。

伊朗總統萊希19日搭乘直升機失事罹難，搜救人員20日在伊朗西北部瓦爾扎甘的機身殘骸旁抬出一具屍體。(路透)

國內外料不會有大變化

紐約時報指出，伊朗正面臨內部抗議、經濟疲軟、貪腐盛行以及與以色列關係緊張等問題，雖然外界憂心萊希空難過世可能引發新的不穩定，但分析人士認為，伊朗外交或國內政策不會有太大變化，因為哈米尼已為國家設定方向，任何新總統都不會做出太大的改變。

萊希事發前與亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)在兩國邊境啟動一座大壩，萊希的直升機其後在東亞塞拜然省喬發地區傳出事故。

萊希亡故消息傳出後，沙烏地阿拉伯、敘利亞、埃及、阿聯等周邊國家均表哀悼。中國國家主席習近平20日說，萊希不幸罹難是伊朗人民巨大損失，中國人民失去一位好朋友。俄羅斯總統普亭追憶萊希是「俄國真正友人」。