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以哈領袖涉戰爭罪 國際刑事法院申請逮捕

編譯俞仲慈／綜合報導
國際刑事法院檢察官康恩申請逮捕以哈雙方領導人。左圖為以色列總理內唐亞胡，右圖為哈瑪斯領袖辛瓦。（美聯社）
國際刑事法院檢察官康恩申請逮捕以哈雙方領導人。左圖為以色列總理內唐亞胡，右圖為哈瑪斯領袖辛瓦。（美聯社）

國際刑事法院(ICC)針對以哈(Israel-Hamas)戰爭雙方領袖違反戰爭罪，已經申請逮捕令，以色列政府反批此舉是「歷史性恥辱」，白宮也不滿ICC將以色列與恐怖組織畫上等號。

ICC首席檢察官康恩(Karim Khan)20日證實，針對以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)和武裝組織哈瑪斯(Hamas)三位領袖在以哈戰爭犯下「蓄意餓死」、「蓄意殺人」以及「種族滅絕/謀殺」罪，將以戰爭罪和危害人類罪為由，申請國際逮捕令。

根據美聯社報導，ICC將對內唐亞胡與以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)發出逮捕令，康恩表示：「我們認為(以色列)犯下危害人類罪是根據國家政策對巴勒斯坦平民發動廣泛且計畫性攻擊罪行之一，而且評估這些罪行會繼續進行。」

國際刑事法院檢察官康恩申請逮捕以哈雙方領導人，指他們違反了戰爭罪和違反人類罪。（...
國際刑事法院檢察官康恩申請逮捕以哈雙方領導人，指他們違反了戰爭罪和違反人類罪。（路透）

同時康恩也指出哈瑪斯三位領袖包括辛瓦(Yahya Sinwar)、戴夫(Mohammed Deif)以及哈尼雅(Ismail Haniyeh)涉嫌犯下「滅絕」、「性侵等性暴力」與「挾持人質」等戰爭罪與違反人類罪，應該為其在加薩、以色列犯下的罪行負責。

康恩表示：「我們認為涉嫌危害人類罪是哈瑪斯等武裝組織根據其政策，對以色列平民進行廣泛且計畫系統性攻擊罪行之一。」

對此，以色列外長卡茲(Israel Katz)嚴詞抨擊ICC的作法：「檢察長將我國總理和防長，與極度惡劣的納粹怪物哈瑪斯一視同仁，此『歷史性恥辱』會永遠被記住。」

拜登政府20日強烈譴責ICC對以國領導人申請逮捕令，形同將美國重要盟邦與恐怖組織相提並論，拜登聲明憤憤不平表示：「我要明確指出，無論這位檢察官想要暗示什麼，但以色列與哈瑪斯之間毫無可類比之處。」

儘管美、以兩國強烈反彈，但康恩20日接受有線電視新聞網(CNN)資深主播艾曼普(Christiane Amanpour)獨家訪問時再次重申：「沒有人可以凌駕於法律之上」。

報導指出，儘管美以兩國皆非ICC成員，不過一旦對內唐亞胡或加蘭特下達的逮捕令生效，任何一位以色列領導人只要入境124個ICC的成員國，包括英、德等美國主要盟邦，都必須遵守ICC規定採取逮捕、引渡行動。

以色列 哈瑪斯 拜登

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