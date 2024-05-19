遲到百年 林徽因獲頒賓大建築學位 外孫女代領畢業證書
賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)韋茨曼設計學院(Weitzman School of Design)18日傍晚舉行的畢業典禮上，賓大正式向「民國才女」林徽因頒發建築學學士學位，以表彰她作為中國現代建築先驅的卓越貢獻。
林徽因過世近70年，這份遲到近百年的學位證書，讓頒證現場的林家後人感動不已。
新華每日電訊報導，畢業典禮現場，由林徽因外孫女于葵代表林徽因，從韋茨曼設計學院院長斯坦納(Frederick Steiner)手中接過學位證書。斯坦納去年在決定頒發證書時說：「我們在糾正歷史上的錯誤。林徽因當年沒有被授予學位的原因很清楚，就是她的女性身分」。
韋茨曼設計學院是林徽因和夫婿梁思成(梁啟超兒子)當年就讀的美術學院。1924年，建築系以部分課程不適合女性修讀為由，拒絕了林徽因的入學申請，她只能進入美術系，畢業時獲美術學學士學位。但在短短兩年半時間裡，林徽因不但修完了美術系課程，還同時完成了建築學學士學位所需的大部分課程，且成績優異。
今年是林徽因誕辰120周年，也是她入學賓大100周年。18日下午，韋茨曼設計學院補授學士學位給林徽因；校方並在賓大費舍爾美術圖書館(Fisher Fine Arts Library)舉辦「林徽因入學賓大百年暨建築學位追授慶典」。
中國媒體「中新人物」月前曾報導林徽因當年赴美求學的經歷，16歲時，林徽因跟隨父親旅居英倫，遊歷歐陸。1924年9月，她與戀人梁思成共同入讀費城賓夕法尼亞大學。可惜，彼時的賓大建築系並不招收女學生，林徽因只能無奈改入美術系。
林徽因的曾孫女梁周洋解釋，因為繪畫課會涉及男模，課程也要求所有學生到工地參與建築地基規畫，當時他們認為女性無法完成課程，理由是建築系的工作有一定危險性和侷限性。
1927年，林梁兩人雙雙從賓大畢業。林徽因以高分獲得美術學士學位，但未獲建築學位；這缺了一角的夢想依舊成為她下半生的遺憾。
報導稱，斯坦納前幾年在參觀賓大舉辦的一次中國建築師特展時，他注意到23名中國學生中只有林徽因是女性。瞭解後得知，林徽因已選修完建築系全部課程，學術成績卓越，甚至超越部分同期建築系學生。林雖未正式入學，但斐然成績讓斯坦納驚嘆。2022年，他提請校方重新審閱，最終得到所有院長同意，決定為林徽因補授學位。
林徽因與梁思成學成回國後從事建築、考古與設計等工作，並在清華大學建築系授課，1930年至1940年代走遍中國15個省200多個縣市考察古建築，完成巨著「中國建築史」，並與梁思成共同完成「清式營造則例」一書。
台北的「國民革命忠烈祠」的設計參考原稿就是來自「清式營造則例」，黃花崗七十二烈士的林覺民、林尹民、林文是林徽因的叔叔，抗戰時駕機抵抗日軍陣亡的林恒是林徽因的弟弟。林徽因一家滿門忠烈，她在1955年過世，為國犧牲的林徽因親人們後來都供奉在位於國民革命忠烈祠裡。
林徽因除了建築，包括歷史、作詩和美學，她都非常擅長，她的愛情故事更為人津津樂道，電視劇「人間四月天」就是描述她與梁思成、徐志摩等人的感情糾葛。賓大建築系這次補頒遲到百年的學位證書給林徽因，重新勾起後人對她的懷念。
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