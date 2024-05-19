遲到百年 林徽因獲頒賓大建築學位 外孫女代領畢業證書

林徽因當年獲得的賓大學位證書是美術系的，建築系的學位證書遲了近一百年。(取自中新人物)

賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)韋茨曼設計學院(Weitzman School of Design)18日傍晚舉行的畢業典禮上，賓大 正式向「民國才女」林徽因 頒發建築學學士學位，以表彰她作為中國現代建築先驅的卓越貢獻。

賓州大學韋茨曼設計學院向林徽因頒發遲到近百年的建築系學位證書。(取自新華每日電訊)

林徽因過世近70年，這份遲到近百年的學位證書，讓頒證現場的林家後人感動不已。

林徽因的外孫女于葵代表外婆，從賓大韋茨曼設計學院院長斯坦納手中接過學位證書。(取自YouTube)

新華每日電訊報導，畢業典禮現場，由林徽因外孫女于葵代表林徽因，從韋茨曼設計學院院長斯坦納(Frederick Steiner)手中接過學位證書。斯坦納去年在決定頒發證書時說：「我們在糾正歷史上的錯誤。林徽因當年沒有被授予學位的原因很清楚，就是她的女性身分」。

韋茨曼設計學院是林徽因和夫婿梁思成(梁啟超兒子)當年就讀的美術學院。1924年，建築系以部分課程不適合女性修讀為由，拒絕了林徽因的入學申請，她只能進入美術系，畢業時獲美術學學士學位。但在短短兩年半時間裡，林徽因不但修完了美術系課程，還同時完成了建築學學士學位所需的大部分課程，且成績優異。

今年是林徽因誕辰120周年，也是她入學賓大100周年。18日下午，韋茨曼設計學院補授學士學位給林徽因；校方並在賓大費舍爾美術圖書館(Fisher Fine Arts Library)舉辦「林徽因入學賓大百年暨建築學位追授慶典」。

中國媒體「中新人物」月前曾報導林徽因當年赴美求學的經歷，16歲時，林徽因跟隨父親旅居英倫，遊歷歐陸。1924年9月，她與戀人梁思成共同入讀費城 賓夕法尼亞大學。可惜，彼時的賓大建築系並不招收女學生，林徽因只能無奈改入美術系。

林徽因的曾孫女梁周洋解釋，因為繪畫課會涉及男模，課程也要求所有學生到工地參與建築地基規畫，當時他們認為女性無法完成課程，理由是建築系的工作有一定危險性和侷限性。

1926年梁思成和林徽因(右)參加賓大建築系學生籌辦的「印象派之舞」活動。(取自賓大檔案館)

1927年，林梁兩人雙雙從賓大畢業。林徽因以高分獲得美術學士學位，但未獲建築學位；這缺了一角的夢想依舊成為她下半生的遺憾。

報導稱，斯坦納前幾年在參觀賓大舉辦的一次中國建築師特展時，他注意到23名中國學生中只有林徽因是女性。瞭解後得知，林徽因已選修完建築系全部課程，學術成績卓越，甚至超越部分同期建築系學生。林雖未正式入學，但斐然成績讓斯坦納驚嘆。2022年，他提請校方重新審閱，最終得到所有院長同意，決定為林徽因補授學位。

林徽因與梁思成學成回國後從事建築、考古與設計等工作，並在清華大學建築系授課，1930年至1940年代走遍中國15個省200多個縣市考察古建築，完成巨著「中國建築史」，並與梁思成共同完成「清式營造則例」一書。

台北的「國民革命忠烈祠」的設計參考原稿就是來自「清式營造則例」，黃花崗七十二烈士的林覺民、林尹民、林文是林徽因的叔叔，抗戰時駕機抵抗日軍陣亡的林恒是林徽因的弟弟。林徽因一家滿門忠烈，她在1955年過世，為國犧牲的林徽因親人們後來都供奉在位於國民革命忠烈祠裡。

1936年林徽因(左)和梁思成在北京天壇。(取自賓大費舍爾美術圖書館)