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哥大校長莎菲克不信任案 教職員投票通過

編譯徐薏茹／綜合報導
哥倫比亞大學校長莎菲克4月在國會作證發言。(美聯社)
哥倫比亞大學校長莎菲克4月在國會作證發言。(美聯社)

多家媒體報導，哥倫比亞大學(Columbia University)文理學院教職員(Faculty of Arts and Sciences)16日通過校長莎菲克(Minouche Shafik)的不信任投票，反映出部分人對於莎菲克近來在國會的證詞，以及對於親巴勒斯坦學生抗議活動的處理方式感到不滿。

莎菲克4月17日赴國會作證，聽證聚焦於哥大對於反猶太主義活動增加的反應。

聽證會後，莎菲克採取行動打擊校園內的親巴勒斯坦示威，紐約警察局逮捕了100多人，並在接下來幾天逮捕更多學生。

全國各大學也有類似的示威活動，紐約大學、耶魯大學等校也有學生被逮捕。

針對莎菲克的不信任決議譴責她違反「學術自由的基本要求」，以及她「對學生權益前所未有的侵犯」，稱這兩者都需要「明確且有力的譴責」。

據哥倫比亞每日觀察家報(Columbia Spectator)報導，709名投票的教職人員中，65%支持不信任決議，29%投反對票，6%棄權。

不信任決議由美國大學教授協會(AAUP)哥大分會提出。

AAUP哥大分會主席盧瑞爾(David Lurie)告訴觀察家報：「基於過去一學年，一系列的錯誤、誤判、做過頭，以及違反管理規範和管理行為標準，我們對於校長代表高層的正確決策能力失去信心。」

哥大發言人張本恩(Ben Chang)17日透過聲明表示：「莎菲克校長持續定期與社區成員商量，包括教職人員、管理部門、受託人，以及州、市和社區的領袖。」

哥大有4600多名全職教職人員，其中約80%未參與不信任投票。

AAUP哥大分會先前曾提議哥大董事會發起對莎菲克的譴責投票。

據紐約時報報導，董事會最終並未發動譴責投票，而是通過一項決議，要求調查莎菲克的行為。

哥大 投票 巴勒斯坦

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