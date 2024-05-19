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億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

富豪捐贈大學畢業生每人1000元 建議「一半要樂捐」

編譯盧炯燊／綜合報導
科技億萬富豪黑爾16日在達特茅斯麻州大學畢業典禮演說上，宣布贈送一千多位畢業生每人一千元。(取自X平台)
科技億萬富豪黑爾16日在達特茅斯麻州大學畢業典禮演說上，宣布贈送一千多位畢業生每人一千元。(取自X平台)

達特茅斯麻州大學(University of Massachusetts Dartmouth)邀來億萬富豪、花崗岩電訊公司(Granite Telecommunications)創辦人兼執行長黑爾(Robert Hale, Jr.)作為畢業典禮的演說嘉賓，1200名畢業生不但聆聽鼓舞人心的話語，更令他們狂熱的是每人獲贈1000元。

科技億萬富豪黑爾16日在達特茅斯麻州大學畢業典禮演說上，宣布贈送畢業生每人一千元...
科技億萬富豪黑爾16日在達特茅斯麻州大學畢業典禮演說上，宣布贈送畢業生每人一千元禮物，在場畢業生聞訊後開心大叫。(取自X平台)

黑爾16日在傾盆大雨的畢業禮上講述了他的職業生涯，包括在一夜之間損失了10億元。他說，每一位走上講台的畢業生，都會獲得一個內有500元現金的信封作為禮物，以協助他們開始職場生涯之用，一時之間這讓學生們陷入狂熱。

億萬富豪黑爾16日在達特茅斯麻州大學畢業典禮上送大禮，在場畢業生聞訊後開心歡呼。...
億萬富豪黑爾16日在達特茅斯麻州大學畢業典禮上送大禮，在場畢業生聞訊後開心歡呼。(取自X平台)

他又向每個畢業生贈送第二個同樣有500元的信封，給他們用來捐贈給「有需要的人，或有密切關係的慈善機構或事業」。

黑爾隨身攜帶上台的兩個巨大行李袋內就塞滿這些信封，他說與妻子一生最快樂的，就是給予禮物。

花崗岩電訊公司總部位於麻州昆西(Quincy)市，根據富比世(Forbes)估計，黑爾淨資產估計為54億元。

大學方面表示共有1200名畢業生收到禮物。

麻州 富比世

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