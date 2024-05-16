戴琪：中國電動車若試圖規避關稅 繞道墨西哥進美國可能挨罰

美國貿易代表戴琪表示，中國電動車若規避關稅，繞道墨西哥進來美國可能受罰。(美聯社)

拜登政府表示，如果中國電動車製造商試圖將產線移至墨西哥 ，以規避新宣布的關稅 ，可能會實施額外的處罰。

拜登14日指示美國貿易代表署(U.S. Trade Representative)辦公室對中國電動車徵收總共超過102%的關稅，同時指示對其他商品徵收新關稅，包括鋼、鋁、電腦晶片和太陽能電池。

中國電動車公司比亞迪汽車(BYD)先前曾表示，正考慮在墨西哥設廠，開拓墨西哥市場，中國企業利用墨西哥作為進入美國市場後門的可能性提高。

在14日的白宮記者會上，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai)被問及新關稅的問題，她回應：「靜候消息」。

戴琪稱，如果中國繼續在墨西哥設廠的行動，任何的懲罰都需要採取與1974年貿易法(Trade Act of 1974)301條款審查「不同的道路」。

戴琪表示，中國以墨西哥作為替代辦法是政府正在與產業、工人和夥伴討論的事項。

戴琪辦公室在之後表示，除了關稅以外，美國可能採取一些行動，指出美墨加自由貿易協定(U.S.-Mexico-Canada Agreement)裡有些條款，可以解決不公平補貼和躲避進口關稅的問題。