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警察清場、校方嚴防…大學畢業典禮 擋不住抗議聲

編譯盧炯燊／綜合報導
洛杉磯南加州大學的穆斯林學生塔巴蘇姆，原定代表畢業生致詞，後遭校方取消；她10日在畢業活動中贏得同學們的熱烈掌聲。（美聯社）
洛杉磯南加州大學的穆斯林學生塔巴蘇姆，原定代表畢業生致詞，後遭校方取消；她10日在畢業活動中贏得同學們的熱烈掌聲。（美聯社）

美國各大學的支持巴勒斯坦抗議行動雖然遭警方清場及大舉逮捕，但學生示威活動未有停止，不少畢業生藉畢業典禮表達訴求。面對這個情況，一些大學索性取消畢業禮，有些則採取嚴厲措施確保畢業禮有序舉行。

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)11日的畢業禮上，當州長楊京(Glenn Youngkin)致詞時，數十名畢業生響應號召，戴著帽子穿著長袍在舉行典禮的會議中心外遊行，受到人群歡呼。

這家大學的抗議營地早前遭警方清場後，校方宣布禁止擾亂畢業禮，但無礙學生的行動。

早前一度情勢緊張的洛杉磯南加州大學，索性取消有6萬5000人參加的全校畢業典禮，只以為期一周的畢業活動代替。尤其是穆斯林塔巴蘇姆(Asna Tabassum)原定代表畢業生致詞，遭校方取消自然刺激了各方的神經。

不過塔巴蘇姆仍然在10日晚上的畢業活動走上講台，贏得同學們的熱烈掌聲，她直斥校方的決定是毫不掩飾的種族主義。

親巴勒斯坦學生11日在柏克萊加大的畢業典禮上抗議。（美聯社）
親巴勒斯坦學生11日在柏克萊加大的畢業典禮上抗議。（美聯社）

柏克萊加州大學也出現不同形式的抗議。先是10日的畢業典禮，學生們脫掉長袍，露出寫有「加州大學撤資」字樣的白襯衫。隔天，大約50名畢業生首先在座位站起來高喊口號，繼而又有500名畢業生響應加入行列，但有些人則高喊「把他們趕出去」，情況一度混亂。

費城賓州大學華頓商學院高級工商管理碩士課程、教堂山北卡羅來納大學、奧斯丁德州大學等也在10日舉行畢業禮。

賓大為防畢業禮受阻，身著防暴裝備的警察早一天到清場，逮捕了30多人。

北卡大教堂山分校加強安全措施，畢業生必須出示學生證才能進入典禮場地，校方警告若嚴重干擾者會遭到紀律處分。該校校園儘管早前遭清場，但11日再次出現新營地，抗議者為兩星期前遭停學的學生舉行了「人民畢業典禮」。

奧斯丁德州大學校長哈澤爾(Jay Hartzell) 因為召警清場而遭猛烈批評，他表示應屆1萬多名畢業生的畢業禮會如期舉行，但警告不會容忍任何破壞。

加州大學 德州 奧斯丁

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