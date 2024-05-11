宇宙「上帝之手」高清照曝光 臂長8光年、如「伸手」追逐星系

國家光學紅外線天文研究實驗室(NOIRLab)捕捉到1300光年外鮮明的「上帝之手」(God's Hand)彗星狀雲球。(圖/NOIRLab提供)Credit:CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA Image Processing: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF's NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF's NOIRLab)

國家光學紅外線天文研究實驗室(NOIRLab)說，暗能量相機捕捉到1300光年外鮮明的「上帝之手」(God's Hand)彗星狀雲球。這個烏雲罩頂、陰森恐怖，橫亙在銀河系船尾星群(Puppis constellation)裡面的星際結構，看起來像一隻陰森森的手，伸向銀河系附近的螺旋狀星系。

天文學界給它取的正式名稱是CG4(4號彗星狀雲球)，因為外貌鮮明，像一隻魔手，才贏得「上帝之手」的綽號。

聯邦政府 經費支持的天文研究實驗室本周發布「上帝之手」圖像，同時解釋為什麼天文學家罕見觀測到這麼令人駭異的天文現象。

影音來源：NOIRLab

暗黑星雲是太空 灰塵高度集中的星際雲，又叫做波克球(Bok globules)，彗星狀雲球是其中一種，由濃密的宇宙氣體和灰塵組成，孤立一方，四周都是熾熱的電離質。

彗星狀雲球其實和慧星半點關係都沒有，之所以稱為彗星狀雲球，只是因為球尾拖著長長的尾巴，有點像俗話掃帚星的彗星。研究實驗室說，CG4為什麼外形那麼鮮明，天文學界還在討論，有一說是附近熾熱、巨大的星體運轉造成的「宇宙風」形成的。

天文攝影機捕獲的亮紅色CG4結構體，是銀河系裡諸多彗星狀雲球之一，1.5光年寬的尾端，與其說是手，不如說是爪，手臂綿延8光年長，在目前已知的諸多波克球當中，算是小號的彗星狀雲球。

圖像中，CG4指爪看起來好像要抓過來的小碟狀亮點，就是銀河系隔壁的ESO 257-19(PGC 21338)螺旋星系。這個星系離「上帝之手」看似凶狠的魔爪還有1億多光年，安全得很。

天文學界觀察銀河系的彗星狀雲球已有一段時間，觀察到的絕大多數，包括CG4，都在離地球最近的甘姆星雲(Gum Nebula)裡面，而甘姆星雲一般認為是100萬年前某一顆超新星誕生後，不斷擴張的過程留下的一大堆耀眼氣體，裡面就有CG4除外至少31個彗星狀雲球。

這張CG4照片，是智利托洛洛山(Cerro Tololo)美洲天文台安裝在布朗可(Víctor M. Blanco)4公尺天文望遠鏡上的暗能量相機拍攝的。