「對無止盡休閒疲勞」早退休也有後遺症 有人重返職場

「財務獨立、提早退休」，享受FIRE運動的人有的覺得不快樂，有人無聊到重返職場。(圖／123RF)

財務獨立、提早退休(Financial Independence Retire Early，簡稱FIRE)運動透過極端的快速儲蓄 法則，實踐節儉生活，享受FIRE的人們不在話下，但也有人不快樂，其中不少人退休後覺得時間太多而無聊需要找事做來排遣憂鬱，另有人無聊到重返職場。

2023年一項調查發現，25%的美國人希望在50歲前退休，重掌生活主控權。

FIRE提出直接了當的解方，其教條是在無法預測的金融市場中，捨棄時間固定的數十年職涯和追不上通膨的薪資，不管退休金 或工作保障等過時福利，透過尋找高薪工作、瘋狂儲蓄、逃漏稅或大膽押注市場和創業等方式，在短時間內累積財富，達成財務獨立、提早退休的目標。

紐約時報 報導，美國逾60%的人靠勞動工資度日，平均負債數萬元到數十萬元，且往往不知道如何好好過日子；FIRE過來人透露，光是了解自身財務狀況，就像獲得「祕密武器」。

丹麥前天體物理學者菲斯克(Jacob Lund Fisker)被譽為「FIRE運動之父」，他表示，FIRE的主旨只要一張便利貼就夠寫。FIRE訴諸延遲滿足欲望，將薪水的50%到75%存起來，積累到足夠的財富便辭職退休。

然而，說得容易做得難。菲斯克說：「FIRE並不容易，因為這與典型的中產階級消費者成長所接收的一切背道而馳」。他表示，教育、培訓與工作都告訴我們，金錢和幸福緊密連結，而這樣的教育讓許多人從不跳脫框架思考。

關於FIRE的參考資料不少，以下兩本書和一個部落格都強調，極簡主義消費和反消費主義是改善生活的關鍵。

菲斯克2010年出版「極端提前退休」(Early Retirement Extreme)，這本書的大部分內容是他住在休旅車裡、每年花費7000元時所撰寫。

杜明桂(Joe Dominguez)和薇琪‧魯賓(Vicki Robin)等人於1992年合著「跟錢好好相處」(Your Money or Your Life)，這本書當年被譽為「個人理財聖經」。

軟體工程職位退休的阿德尼(Peter Adeney)2011年創建的部落格「錢鬍子先生」(Mr. Money Mustache)，他想出家庭年開銷2萬4000元的辦法，並於2005年、30歲時退休。

然而，FIRE之後的生活除了享樂，也暗藏孤獨風險。

33歲退休的EconoMe策展人黛安妮亞‧韋伯斯特(Diania Merriam)定期舉辦社交活動，艾米‧明克利(Amy Minkley)等多名FIRE成功者遊歷各國舉辦FIRE聚會，也有人寫部落格或錄製播客(podcast)消磨時間、排解無聊情緒。

靠著被動投資收入退休十年的舊金山居民道根(Sam Dogen)近期決定重返職場，他強調「不是真的需要錢，而是對無止盡的休閒感到疲勞」。他自述不能整天打匹克球，「需要有事情可以負責，而負責任的做法就是有個目標、找分工作，和聰明人共識、交朋友」。

道根表示，他曾找到一分工作，但因太花時間而辭職，現在他只想找個要求不高的兼差。