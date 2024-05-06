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挺巴學運／警清場 南加大示威學生撤營 全美已逮2500人

編譯陳韻涵／綜合5日電
洛杉磯南加大抗議加薩戰爭的學生5日凌晨面對警方包圍及逮捕威脅，撤離營帳。(美聯社)
洛杉磯南加大抗議加薩戰爭的學生5日凌晨面對警方包圍及逮捕威脅，撤離營帳。(美聯社)

聲援巴勒斯坦的南加州大學(USC)示威學生5日配合校方指示撤離營區，東北大學(Northeastern University)5日畢業典禮順利舉行。

美聯社根據校方聲明及執法單位的資料統計，挺巴學運4月18日在全美約50所大專院校爆發以來，迄今約有2500人被捕。

洛杉磯南加大抗議加薩戰爭的學生5日凌晨面對警方包圍及逮捕威脅，撤離營帳。(美聯社...
洛杉磯南加大抗議加薩戰爭的學生5日凌晨面對警方包圍及逮捕威脅，撤離營帳。(美聯社)

洛杉磯南加大抗議加薩戰爭的學生5日上午面對警方包圍及逮捕威脅，配合校方指示撤離營帳，該校4月有94人被捕。

數十名洛杉磯警員5日凌晨約4時到場協助校安人員，校方此前已在現場及社群媒體宣告啟動逮捕行動；影片顯示，警員一字排開驅趕紮營者，部分示威者拔營離開，無人被捕。

南加大校長福爾特(Carol Folt)曾表示，「占領者逐漸朝危險方向發展」，校園部分區域被封鎖，校方人員遭受騷擾，畫定界線的時候到了。

警方清場後，福爾特說：「行動和平進行，校園開放，學生返校準備期末考，畢典活動全力準備。」

南加大稍早取消主要畢業典禮，但允許其他畢典活動持續進行。

東北大學畢業典禮5日在波士頓芬威球場順利舉行，僅少部分學生揮舞巴勒斯坦和以色列小...
東北大學畢業典禮5日在波士頓芬威球場順利舉行，僅少部分學生揮舞巴勒斯坦和以色列小旗。（歐新社）

東北大學5日在波士頓芬威球場(Fenway Park)舉辦畢業典禮，儀式平和進行，部分學生揮舞巴勒斯坦和以色列小旗，但更多學生揮舞美國國旗。

東北大學畢業生代表瑞貝卡‧巴米戴爾(Rebecca Bamidele)致詞呼籲促進加薩和平時，獲得簡短呼聲；該校4月時約有100人因為挺巴示威而落網。

另有多校在周末持續進行逮捕，維吉尼亞大學的示威者4日拒拆帳篷，與警方爆發推擠，25人被控非法侵入而被捕；芝加哥藝術學院4日清理營地，68人也因非法侵入遭拘押。

南加大 東北大學 加薩

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