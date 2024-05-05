美印太司令交接 點名北京持續脅迫 揚言「不惜一戰」

美國印太司令部3日在總部夏威夷舉行司令交接儀式，由阿基里諾(右)交棒給帕帕羅(左)。美國國防部長奧斯丁(後右)監交，後左為美國參謀首長聯席會議主席布朗。(美國海軍網站)

美國印太司令部司令交接典禮3日舉行，前太平洋艦隊司令帕帕羅(Adm. Samuel Paparo)正式接任，他致詞時直指中國在印太的行徑已逾越「灰色地帶」標準。主持典禮的國防長奧斯丁 則說，中國是唯一企圖且有與日俱增能力主宰印太並改寫世界秩序的國家，以符合其獨斷專行幻想，正持續在台海等地從事脅迫舉措。

帕帕羅在夏威夷 從前司令阿基里諾(Adm. John Aquilino)手中接棒。帕帕羅提到，菲律賓參謀總長布勞納(Gen. Romeo Brawner)已將「灰色地帶」此項顯得不具傷害性又枯燥的標準說法，改稱為非法(Illegal)、脅迫(Coercive)、咄咄逼人(Aggressive)又欺詐(Deceptive)。這包括九段線等中國在印太的侵擾及擴張主義主張及聲索。

九段線是中國在其地圖繪製的斷續線，代表對大片南海主權廣泛卻模糊的聲索。帕帕羅肯定布勞納見解，並說俄羅斯、北韓和區域內極端組織亦屬ICAD。

帕帕羅並說，印太司令部將和夥伴合力防止基於國際法治秩序的和平遭破壞，共同維護前日相安倍晉三提出的自由開放印太。他也說會力求以和平方式解決各項危機與衝突，但面對任何威脅美國與盟友和平穩定、安全及福祉的對手，將準備好與之一戰。

奧斯丁在開場致詞則說，印太司令部使命位處本世紀美國安全的核心，負責看守印太這個「優先戰區」，其與盟友建立的網絡在區域挑戰備至之際極其重要。當前北京除了在台海，也於東海、南海、太平洋島國、中國與印度 邊界等地展現脅迫，該司令部正和盟友共同推動自由開放印太。

印太司令部是美軍成立最早、最大、堪稱最重要的作戰司令部，麾下有逾38萬名各軍種官兵，轄區從夏威夷延伸至印度，橫跨38國14個時區，是主要承擔嚇阻中國任務的美軍司令部。

美國參謀首長聯席會議主席布朗、美海軍部長戴杜羅、澳洲與菲律賓防長，中華民國參謀總長梅家樹等人獲邀出席。

帕帕羅是被稱為Top Gun的海軍戰鬥機武器學校畢業生，在海軍已服役37年並在空、陸等軍種服役過，飛行時數逾6000小時，包括調至沙烏地阿拉伯和冰島為空軍駕駛F-15C鷹式戰鬥機，他也曾是陸軍阿富汗重建小組的成員。