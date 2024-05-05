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中國攏絡太平洋島國 美國拉盟邦反制

編譯中心／綜合報導

國務卿布林肯4日表示，儘管僅憑美國一己之力，無法在太平洋島國間與中國與日俱增的觸及範圍相匹敵；但在盟邦和民間支持下，美國持續實現這些國家期望所需。

美國之音4日報導，布林肯(Antony Blinken)發言前不久，太平洋的索羅門群島國會議員2日才選出又一位親中總理。這個國家與中國的安全關係持續升溫，先前已引發美國和澳洲警戒。

布林肯3日晚在智庫馬侃研究所(McCain Institute)於美國亞利桑那州主辦的塞多納論壇(Sedona Forum)上表示：「中國在太平洋島國間勢力範圍分布很廣，也許比我們自己能觸及的地方還要多。」

但布林肯說，美國透過與澳洲、紐西蘭、韓國、日本、印度等志同道合國家的結盟合作，「我們可以觸及許多地方」。

他並表示，這點正持續反映在「我們協助讓這些國家人民所期望事物實現一些的能力上」。他指出，「對一個國家這麼說，『我們不是要你做抉擇，而是想要給你更好的選擇』，這麼做往往更有效」。

布林肯舉例，拜登總統和澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)去年召開峰會時宣布一項倡議，內容包括Google(谷歌)持續打造跨太平洋電纜，以改善南太平洋各國的網路連線。

這些高速電纜是中國在當地提供同類服務的替代選項，中國科技公司在南太平洋日益活躍。

布林肯 澳洲 拜登

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