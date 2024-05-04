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大學示威連連員警進駐 畢業典禮維安升級

編譯潘勛／綜合報導
全美校園裡因抗議以色列與哈瑪斯的戰爭而氣氛緊繃，各校畢業典禮的安排也受衝擊。圖為賓州大學貼出校園關閉的通知，也增加警力維安。(美聯社)
全美校園裡因抗議以色列與哈瑪斯的戰爭而氣氛緊繃，各校畢業典禮的安排也受衝擊。圖為賓州大學貼出校園關閉的通知，也增加警力維安。(美聯社)

從紐約到洛杉磯，很多大學傳統的畢業典禮自4日開始，但全國校園裡正因抗議以色列與哈瑪斯的戰爭，氣氛緊繃，衝擊到各校畢業典禮的安排；警方進入校園大肆逮捕抗議者，拆除他們搭建的帳篷營；各校畢業典禮安裝金屬偵測器，明令不准攜帶標語布條、旗幟或大型口袋到場，維安等級勢必升高。

有線電視新聞網(CNN)報導，畢業典禮本該場面盛大，貴賓演講人、老師及畢業生戴著學位帽、袍魚貫而入，但目前校內師生焦慮不安，大學校方及教職員工為安全考量、可能被迫中斷典禮而絞盡腦汁。

許多年輕人抵達畢業典禮這個人生重要里程碑會場時，會發現警方設下障礙物，增加在場員警，裝設金屬探測器等維安措施；受過訓練的人就緒，防範可能打斷典禮的事件。

印第安納大學本周已通知畢業生與家屬，校方已採取額外維安措施，欲抗議的人須到典禮會場外的指定區域。來賓都要行經金屬偵測器，所有口袋都要受過檢查；此外也禁止攜帶背包、標語布條、牌子、旗幟、汽笛、武器、包裹及校外食品飲料入場。

路透(Reuters)調查全國爆發過示威的20間大學及學院，了解示威如何影響到畢業典禮的安排；有回應的11所大學裡，只有三所不打算變更典禮維安規定。幾所大學的高層已召來揮舞警棍的鎮暴警察，發射或投擲閃光彈，驅散並逮捕數百名示威者；校方表示，校園安全高於一切，民權團體則回罵說，這些伎倆沒有必要，嚴重侵犯言論自由。

經審核大學及警方聲明，自4月18日以來，至少25州的40多個大學校園已逮捕2000多人。

洛杉磯警方進入支持巴勒斯坦示威者的帳篷區，拆除帳篷並逮捕130多名示威者之後，本周畢業典禮照常舉行。

洛杉磯加大官網表示，校內畢業典禮仍按照原計畫自6月13到16日舉行。但州內的南加州大學的畢業生，就沒有機會參加學校的主要畢業典禮，校方上周便宣告取消。

南加大畢業典禮本排定8到11日舉行；按傳統，主要畢業典禮會吸引6萬5000名學生及親屬出席。校方表示會改安排「新活動及慶典」，確保畢業典禮「有意義、值得回憶、有本校獨一無二的特色」。

南加大受大學校園支持巴勒斯坦的學生運動的影響，已取消原計畫於5月8日至11日舉行...
南加大受大學校園支持巴勒斯坦的學生運動的影響，已取消原計畫於5月8日至11日舉行的畢業典禮。(美聯社)

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