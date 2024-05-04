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年繳9萬學費 家長抗議：校園不安、學業荒廢

記者顏伶如／綜合報導
圖為位於紐約市的哥倫比亞大學巴納德學院(Barnard College)。(美聯社)
圖為位於紐約市的哥倫比亞大學巴納德學院(Barnard College)。(美聯社)

支持巴勒斯坦的學生在美國各地大學校園持續示威之際，另一股抗議風潮也在掀起。「華爾街日報」3日報導，忿忿不平的家長開始對學校表達不滿，一年繳9萬元學費讓孩子上頂尖學校，結果學校爆發抗議衝突之後，學校卻束手無策，孩子缺乏人身安全保障，學業也荒廢。

報導指出，對大學提出抗議的家長，來自不同政治背景，不管孩子正在參加抗議、正在反對抗議或者努力置身事外，家長都要求學校拿出更多行動，確保學生安全以及維持學習。

波士頓房地產律師吉維爾茲(Zev Gewurz)的女兒就讀哥倫比亞大學巴納德學院(Barnard College)四年級。他說，學生並沒得到繳交學費後應有的教育。巴納德學院本學年學費約9萬元。

報導指出，家長準備從財務方面發起抗議行動，要求學校必須為取消上課退還學費，有家長已經與校方聯絡如何退費。某些家長則警告學校，今後不會繼續捐款。

越來越多家庭思考昂貴大學學費是否值得，這波校園抗爭事件，則讓大學與家長之間的緊張關係升溫。大四學生的家長特別感觸良多，因為孩子的大學生涯碰到疫情而學習中斷。

吉維爾茲表示，女兒原訂本周把最後一份畢業論文交出之後，就可以參加表揚大會與午宴，但受到抗議事件影響已都取消，實體上課也暫停。

吉維爾茲指出，正在寫信向校長抗議，因為抗議人士發表仇恨言論，學校卻對抗議活動處理不夠有力。他說，每天與女兒簡訊溝通數次，「我跟她解釋說，這一切都不是她的錯，她剛好遇到這樣的歷史時刻，必須保持尊嚴」。

維吉尼亞州弗堡(Fredericksburg)瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington)學生家長法寧(Sarah Fanning)說，女兒正在考期末考的時候，有同學因為參加紮營抗議而遭逮捕。她說，這些學生在繳了學費的地方，遭到非法入侵罪名起訴，「真是可笑」。

法寧說，已經寫信給學校，要求校方必須向遭到逮捕的學生道歉，並且准予學生和平示威，不過到現在都未收到學校回覆。她說，正在考慮今後是否要繼續捐款給學校，只有學校公開支持學生，她才願意繼續捐款。

維吉尼亞州 華爾街 疫情

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