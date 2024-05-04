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民主黨德州聯邦眾議員奎拉夫婦 涉賄被訴

記者胡玉立／綜合報導
德州民主黨籍聯邦眾議員奎拉(圖)及妻子在司法部調查其與前蘇聯共和國亞塞拜然(Azerbaijan)的關係後，被控共謀和收賄，於3日向當局自首並出庭，各以10萬元交保。(路透)
德州民主黨籍聯邦眾議員奎拉(圖)及妻子在司法部調查其與前蘇聯共和國亞塞拜然(Azerbaijan)的關係後，被控共謀和收賄，於3日向當局自首並出庭，各以10萬元交保。(路透)

德州民主黨籍聯邦眾議員奎拉(Henry Cuellar)及妻子在司法部調查其與前蘇聯共和國亞塞拜然(Azerbaijan)的關係後，被控共謀和收賄。奎拉夫婦3日向當局自首並出庭，各以10萬元保釋。現年68歲、有近20年眾議員資歷的奎拉，3日聲明否認他和妻子在此案中涉及任何不當行為。

根據司法部起訴書，奎拉和他67歲的妻子伊梅達·奎拉(Imelda Cuellar)2014年到2021年自亞塞拜然控制的一家能源公司和墨西哥一家銀行收受近60萬元賄賂；奎拉作為交換，同意促進亞塞拜然及該銀行在美國的利益，同意推動有利亞塞拜然的法案，並在眾院發表親亞塞拜然的演說。

但奎利聲明指出，他和妻子是無辜的；「我在國會所做的一切都是為了服務南德州人民，」奎利說：「我在行動之前，曾主動向眾議院道德委員會尋求法律建議，該委員會給了我不止一份書面意見，還提供全國性律師事務所的意見。」「我們要求與華府檢察官會面解釋事實，但他們拒絕與我們討論此案或聽取意見。」奎拉曾任國會亞塞拜然黨團聯合主席。

奎拉夫婦除了收賄和共謀之外，還被控共謀電匯欺詐、充當外國委託人代理人和洗錢等罪名。若罪名成立，將面臨長達數十年監禁，並被沒收與涉嫌收賄相關的任何財產。

起訴書稱，這對夫婦最初透過伊梅達·奎拉及其子女擁有的一家德州空殼公司收賄。該公司根據「假合約」每月從亞塞拜然能源公司收受2萬5000元款項，據稱是換取策略諮詢服務，但其實「該合約是個騙局，用於掩蓋奎拉與亞塞拜然政府之間的腐敗協議」。

美聯社報導，聯邦調查局2022年曾搜查奎拉位於邊境城市拉雷多(Laredo)的住處，那次搜查是與亞塞拜然有關的更大調查的其中一部分；FBI為了該調查發出大量傳票，在華府和德州分頭查訪。

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