亞裔美國人有口音？社媒熱議音調高鼻音重 學者不認為

亞裔美國人說英語的模式雖易被辨識，但部分語言學者不認為那是「口音」。(圖／123RF)

亞裔 口音到底存不存在，最近在社群媒體引發爭論，包括TikTok和Reddit都有許多討論，語言學家也分享了他們對亞裔美國人說話模式的看法。其中一塊討論重心，甚至專門針對有亞裔口音的名人，像是好萊塢華裔明星黃艾莉(Ali Wong)、劉玉玲(Lucy Liu)、韓裔 演員朴藍道(Randall Park)等。

NBC報導，大家似乎都同意，就算亞裔美國口音存在，也很難定義；它並不是指第一代移民的說話，而是存在於那些英語說得很好的人身上，讓你一聽就知道說話者是亞裔血統。

23歲的阿萊克西奇(Adam Aleksic) 是西班牙巴塞隆納的塞爾維亞裔美國語言學內容創作者，他製作TikTok短影音並引用研究表示，亞裔美國人說話的音調更高或鼻音更重；但他也提出疑問：這種口音可以涵蓋哪些亞裔。

美國政治學者霍華德．王 (Howard Wang) 幼時與父母自台灣移民來美，在北加州 台裔社區長大。他在X平台回應道，「我一直聽到它，儘管我兩歲起就在加州長大，但我自己也有這種口音。」現年30多歲的他形容這種口音非常「微妙」，像「中西部口音」那樣。

但語言學家並不相信「亞裔美國口音」真的存在。

夏威夷大學馬諾阿(Mānoa)分校語言學助理教授鄭安誠 (Andrew Cheng) 表示，「這是非常複雜的問題。確實有些人說英語的方式可以被識別為某種亞裔美國人。但我們能否稱其為『口音』是另一個問題；每個人都有口音，因為每個人說話的方式都表明他們來自某地。」

亞裔美國人涉及的地理、種族和語言範圍很廣泛。以韓裔美國人為研究重點的鄭安誠指出，「人們其實無法真正定義其界限。」

言語不僅由父母或家庭決定，孩子上托兒所或小學後，同儕影響力會更大。人們學習其他語言、旅行或生活在不同州或國家時，說話方式也會受影響。