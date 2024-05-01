亞太助卿：美「一中」政策毋須改變 台灣關係法不過時

國務院亞太助卿康達。(美聯社)

國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)30日在國會聽證會表示，美國的「一個中國」政策沒有也毋須改變，台灣關係法 適用當前挑戰，改變是不明智的，反而會破壞穩定。

國務卿布林肯 (Antony Blinken)上周訪問中國，會晤國家主席習近平與外長王毅；康達表示，布林肯明確指出，美國的一中政策 沒有改變，美國的根本國家利益是維護台海和平穩定，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，「中方和其他任何人都不應在5月20日就職典禮之前採取會破壞和平穩定的行動」

聯邦參院外交委員會亞太小組30日邀請康達作證，說明美國對台政策；議員們關切台海局勢、台灣的國際參與、中國對台灣的外交孤立作為，與台灣安全等等，康達1日還將赴眾院外委會印太小組說明美台關係的發展。

康達表示，美國長期基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，在過去45年來，促進了區域的和平與穩定；1979年通過的台灣關係法讓美國政府得以遂行維持台海和平穩定的總體目標。

「台灣關係法一點都不過時。」康達說，改變一中政策架構，改變台灣關係法或任何其他一中政策的重要元素都不明智，這不會促進穩定，反而是破壞穩定。

隨著台海局勢升溫，華府掀起捨棄戰略模糊，改採戰略清晰的論戰。

康達說，重點不在改變政策或修法，而是美國與盟友夥伴持續作為負責任維持現狀的一方，以具體且實在的方式，強化台灣的嚇阻能力，讓更多國家認識到台海重要性並做出貢獻。

康達也說，中方官員對美國抱怨美國國會通過支持台灣的援外追加預算，事實上，這符合一中政策，中華人民共和國對台灣的威脅的確在增加，且中方從未放棄武統台灣的主張，軍援預算有助於美國履行在台灣關係法中協助台灣自我防禦的承諾，美國軍援是因為要維持台灣擁有足以應對當前威脅的自我防衛能力。

蔡英文政府任內有10國與中華民國斷交，轉向北京。

康達表示，北京的目標在施壓、脅迫、恐嚇並孤立台灣，台灣的邦交國減少是事實，而美國也做了很多努力，包含美國在內的非邦交國與台灣的關係越來越密切。

康達說，美國完全支持各國支持台海和平穩定，並增加對台灣的互動，他認為今年發言支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(WHA)的國家數量會增加。