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紐時：美在亞太部署新武器系統 反制中國

編譯中心／綜合30日電

根據紐約時報中文網30日報導，拜登總統自上任以來，便採取一項策略反制中國：除在亞太地區讓美軍能擴大使用盟邦的基地，還在區域部署一系列新型武器系統。

紐約時報引述美國國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)說，去年在拜登政府推動下，美國在印太地區的軍事態勢發生了一世代以來最顯著的變革。

瑞特納表示，美軍部署一改以往集中在東北亞的大型基地，而是分成規模較小但機動性更強的部隊，來部署在印太地區各角落。這主要為了因應中國可能建立部隊來鎖定攻擊航空母艦，或攻擊美軍在日本沖繩及關島部署的前哨部隊。

根據瑞特納的說法，美軍這些改變後的地面部隊，包括在沖繩部署了一支重新訓練和裝備過的陸戰隊濱海軍團，如今將有能力攻擊在海上航行的艦艇。

日本軍隊也將首次取得向美方採購的最多400枚戰斧(Tomahawk)巡航飛彈，其中最新型的可從1850多公里外攻擊地面目標或海上艦艇。

美國另在菲律賓爭取到額外四個軍事基地的使用權。若華府和馬尼拉最終同意在這些基地部署攻擊性武器，美軍便可能在那裡放置戰機及先進的機動飛彈發射器。

拜登24日簽署了國會通過的規模950億元追加軍援與政府支出法案，其中有81億元便是要用於在亞太地區對抗中國。

拜登政府除了去年已與日本和韓國簽署新的三方國防協定，本月初拜登還與日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)在華府召開三方峰會，會後並宣布強化三國防務合作，包括在海軍訓練和演習的部分。

此外，美國也持續向台灣出貨武器，並派遣俗稱「綠扁帽」(Green Beret)的陸軍特種部隊訓練員至台灣。

報導提到，美國原與蘇聯簽有冷戰時期簽署的軍備管制協議「中程核飛彈條約」(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)，其中禁止發展部署射程500至5500公里的陸基巡弋飛彈或彈道飛彈。但在前總統川普帶領美國退出協議後，美方便開發可供原本被禁飛彈使用的小型機動發射器，並大量部署在亞洲各地。

報導指出，美軍新的威懾工作分為兩部分，一是增加海上的巡邏活動，二是增強岸上部隊能力。

拜登 日本 紐約時報

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