制度改革 1人1籤確保公平 H-1B申請降4成

經過USCIS改革，防止濫用後，今年申請參加H-1B簽證抽籤數量大幅下降近四成。(美聯社)

美國移民及移民局 (USCIS)30日給公司、H-1B簽證 申請者及其代表的報告中表示，在針對詐欺和濫用行為進行改革、規定一名員工只能有一次抽籤機會後，今年申請參加H-1B簽證抽籤數量大幅下降近四成；「與往年相比，試圖獲得不公平優勢的行為大減」，制止「玩弄系統」的策略成功奏效。

之前因H-1B簽證抽籤競標者大增，隨機抽中率很小，使用H-1B簽證的主要科技公司和商業團體紛紛敦促當局立即做出改變。移民局今年規定，每名員工只有一次抽籤機會，無論該名員工有一份工作還是有50份工作機會。

3月最後一周舉行的抽籤活動，政府收到47萬342份申請，比去年的75萬8994份大減38%。但提出申請工人總數變化不大，今年約44萬2000人，去年44萬6000人；顯示真正急劇下降的是提出多次申請的人數。

移民局長賈杜(Ur Jaddou)表示，移民局發現有些公司會合力為同一位申請人提交抽籤申請書，於是決定須立即徹底改革抽籤方式，確保每名工人「只有一張彩券」。

賈杜3月在德州奧斯汀參加西南偏西藝術節(SXSW)時表示，「我們希望確保它被掌握在那些會用它來幫助美國的人手中，我們明白玩弄這個系統對任何人都沒有好處。」

H-1B簽證於1990年設立，每年發出的H-1B簽證可達8萬5000份。自從政府改成抽中後再提供文件，抽籤前只需繳交電子註冊費10元後，申請人數自2021年到2023年倍增。有人光是在2022年就提交了83份工作機會申請H-1B簽證案。

印度科技外包公司印孚瑟斯(Infosys)是2023年H-1B簽證員工的最大雇主。

在移民局改變抽籤作法後，批評者普遍歡迎這些變化，但認為這些還不夠。美國勞工聯合會-產業工會聯合會(AFL-CIO) 表示，改變今年抽籤制度是「朝正確方向邁步，但遠遠沒有達到全面改革所需」；該勞工組織希望H-1B簽證是發給支付最高工資的公司，而非透過隨機抽籤方式。