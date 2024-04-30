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美元一枝獨秀 百餘貨幣一路貶 全球經濟壓力大

編譯廖振堯／綜合29日電
日圓兌美元匯率創34年新低，一名日本女士騎著單車載著一名兒童，行經顯示美元和日圓匯率的螢幕前。(歐新社)
日圓兌美元匯率創34年新低，一名日本女士騎著單車載著一名兒童，行經顯示美元和日圓匯率的螢幕前。(歐新社)

聯準會(Fed)過去幾次升息，意味美元資產回報率高於其他大部分貨幣，因此全球所有主要貨幣開始流入美元，兌美元匯率均出現下跌，形成「強美元」，而國內外經濟皆恐因此面臨負面影響。

紐約時報報導，衡量美元對「一籃子」主要貨幣強度的美元指數目前徘徊在2000年代初期的水平，當時美國利率同樣處在高位。彭博社追蹤的約150種貨幣中有三分之二兌美元匯率走弱。日圓兌美元匯率創34年新低，歐元、加幣亦在下跌；儘管中國官員表示有意穩定人民幣，但仍顯示明顯疲軟的跡象。

日、韓財長本月已在華府與美財長會面，指出「嚴重關切日圓和韓圜近期大幅貶值」，韓圜兌美元匯率創2022年以來最低。歐洲央行決策者則表示可能會在下次會議(6月)降息；即使歐元區通膨有所改善，有些人仍擔心比聯準會更早降息將使歐元區與美國利差擴大，進一步削弱歐元。南韓、泰國央行也在考慮降息。

印尼央行上周則意外升息，部分原因是為了支持不斷貶值的印尼盾；今年一些跌幅最大的貨幣如埃及磅、黎巴嫩鎊、奈及利亞奈拉，都顯示強美元為他們的國內挑戰火上加油。

向來尋求將人民幣兌美元匯率維持在7左右的中國也早已鬆手，顯示美元其他國家的政策和金融市場造成的壓力，尤其是中國經濟受到國內支出低迷、房地產危機打擊。

由於近90%的外匯交易以美元為主，美元走強也會加劇海外通膨，因為各國需要用更多本國貨幣兌換相同數量的美元計價商品，包括從美國進口的商品，或是石油等通常以美元計價的全球貿易商品。以美元借款的國家也面臨更高的利息。

一些外國企業可能會受益，強美元有利於向美國出口的出口商，因為美國人相對有能力購買更多的外國商品和服務。相反地，銷售到海外的美國企業處於不利地位，因為它們的商品看起來更貴，可能會擴大美國的貿易赤字。

貨幣 匯率 央行

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