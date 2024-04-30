我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

首季GDP成長「縮水」 學者稱不必恐慌

編譯陳韻涵／綜合報導

經濟學者解讀商務部(Commerce Department)4月下旬發布的新報告，認為不用擔心美國經濟降溫，但經濟冷卻和頑固的通膨趨勢可能讓聯準會(Fed)在經濟走下坡的情況下，繼續維持高利率。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，2024年伊始，美國經濟持續成長，幅度卻大幅放緩。

商務部4月25日發布的報告衡量經濟體中創造所有商品和服務的國內生產毛額(GDP) ，在今年1月到3月年增成長1.6%。此數據與2023年第四季的年增成長3.4%相比懸殊，2024年第一季的經濟降溫幅度超乎學者預期。

因此讓國民疑惑：是否需要擔心經濟走向？

經濟學者對商務部數據觸發的「警報」輕描淡寫，強調消費者穩定推動經濟活動的韌性，距離衰退差得遠。

但有部分專家認為商務部的報告可能形成雙重威脅，分別是經濟逐漸降溫，以及頑固的通膨，而此趨勢可能讓聯準會暫緩降息。

科羅拉多州立大學(Colorado State University)經濟學教授韋勒(Stephan Weiler)表示， 雖然「GDP驟降」，但該報告有其限制；曾為聯準會研究官員的韋勒提醒，「別因單季數據引發恐慌」。

數據顯示，占美國經濟活動近75%的消費者支出，與2023年最後幾個月相比，明顯放緩。

放緩的部分原因攸關個人儲蓄比率萎縮，這表示許多人已花掉新冠肺炎疫情期間建立的「金融緩衝」(financial cushion)。

韋勒說：「消費者維持經濟的關鍵便是個人儲蓄。」

經濟學者指出，商務部數據顯示GDP整體降溫並未引發恐慌，大多因為進出口商品的差距懸殊；此差距對GDP成長形成壓力，因為進口商品並非美國製造，消費者從海外購物顯示美國消費依然強勁。

投資公司「威爾明頓信託」(Wilmington Trust)首席經濟學者逖禮(Luke Tilley)表示，「強勁的海外進口表明，消費者和企業的支出強勁」，因此他「一點也不擔心」美國經濟的健康狀況。

今年年初經濟成長放緩，但強勁成長與頑固通膨並存。

經濟學者認為，物價飛漲可能推遲眾所矚目的聯準會降息。

3月消費者物價年增3.5%，較2月驟增，逆轉兩年來抑制物價上漲的努力。

海外投資平台eToro的投資分析師肯威爾(Bret Kenwell)發出聲明表示，新的GDP報告「不見得是令人恐慌的報告，卻值得關注」，「溫和通膨和成長高於平均是一回事，而頑固通膨和成長被壓抑則是另一回事」。

商務部 聯準會 投資

上一則

禁華爾街搜括獨棟式住宅 多州擬規範

下一則

福特「藍色定速」系統釀3死 交安局調查

延伸閱讀

房價、股市高漲 年輕人財富落後擴大

房價、股市高漲 年輕人財富落後擴大
熟齡有錢人支撐美國經濟 聯準會降息可能因此推延

熟齡有錢人支撐美國經濟 聯準會降息可能因此推延
美通膨高掛 Fed鷹聲再起

美通膨高掛 Fed鷹聲再起
美股最錢線/毋懼經濟疲弱 通膨令人擔憂

美股最錢線/毋懼經濟疲弱 通膨令人擔憂

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39
央視報導，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）在28日抵達北京，並與中國國務院總理李強會面。圖取自央視新聞

特斯拉CEO馬斯克「突發」訪北京 並與李強會面

2024-04-28 10:28

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊