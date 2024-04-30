首季GDP成長「縮水」 學者稱不必恐慌

經濟學者解讀商務部 (Commerce Department)4月下旬發布的新報告，認為不用擔心美國經濟降溫，但經濟冷卻和頑固的通膨趨勢可能讓聯準會 (Fed)在經濟走下坡的情況下，繼續維持高利率。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，2024年伊始，美國經濟持續成長，幅度卻大幅放緩。

商務部4月25日發布的報告衡量經濟體中創造所有商品和服務的國內生產毛額(GDP) ，在今年1月到3月年增成長1.6%。此數據與2023年第四季的年增成長3.4%相比懸殊，2024年第一季的經濟降溫幅度超乎學者預期。

因此讓國民疑惑：是否需要擔心經濟走向？

經濟學者對商務部數據觸發的「警報」輕描淡寫，強調消費者穩定推動經濟活動的韌性，距離衰退差得遠。

但有部分專家認為商務部的報告可能形成雙重威脅，分別是經濟逐漸降溫，以及頑固的通膨，而此趨勢可能讓聯準會暫緩降息。

科羅拉多州立大學(Colorado State University)經濟學教授韋勒(Stephan Weiler)表示， 雖然「GDP驟降」，但該報告有其限制；曾為聯準會研究官員的韋勒提醒，「別因單季數據引發恐慌」。

數據顯示，占美國經濟活動近75%的消費者支出，與2023年最後幾個月相比，明顯放緩。

放緩的部分原因攸關個人儲蓄比率萎縮，這表示許多人已花掉新冠肺炎疫情期間建立的「金融緩衝」(financial cushion)。

韋勒說：「消費者維持經濟的關鍵便是個人儲蓄。」

經濟學者指出，商務部數據顯示GDP整體降溫並未引發恐慌，大多因為進出口商品的差距懸殊；此差距對GDP成長形成壓力，因為進口商品並非美國製造，消費者從海外購物顯示美國消費依然強勁。

投資 公司「威爾明頓信託」(Wilmington Trust)首席經濟學者逖禮(Luke Tilley)表示，「強勁的海外進口表明，消費者和企業的支出強勁」，因此他「一點也不擔心」美國經濟的健康狀況。

今年年初經濟成長放緩，但強勁成長與頑固通膨並存。

經濟學者認為，物價飛漲可能推遲眾所矚目的聯準會降息。

3月消費者物價年增3.5%，較2月驟增，逆轉兩年來抑制物價上漲的努力。

海外投資平台eToro的投資分析師肯威爾(Bret Kenwell)發出聲明表示，新的GDP報告「不見得是令人恐慌的報告，卻值得關注」，「溫和通膨和成長高於平均是一回事，而頑固通膨和成長被壓抑則是另一回事」。