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布林肯：加薩人道處境好轉、哈瑪斯應接受以色列的停火提議

編譯中心／綜合報導
國務卿布林肯29日在利雅德出席波斯灣合作理事會(GCC)會議，及世界經濟論壇。(美聯社)
國務卿布林肯29日在利雅德出席波斯灣合作理事會(GCC)會議，及世界經濟論壇。(美聯社)

國務卿布林肯29日表示，美國已看見加薩的人道處境明顯好轉，但警告這些仍然不夠，他矢言在本周稍晚施壓以色列官員採取更多行動。

路透報導，布林肯(Antony Blinken)在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的波斯灣合作理事會(GCC)會議開場時說，新的邊界關卡開放和人道主義救援物資增加，是取得進展的證明。

布林肯這次中東之行將確認人道援助送進加薩的情況。他在大約一個月前嚴厲警告以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，若以色列未能採取行動解決平民傷亡、人道主義災難及救援工作者的人身安全等問題，華府可能會改變政策。

布林肯指出：「光是這樣還不夠，我們仍需要讓更多援助送到加薩及其周邊。我們須改善人道主義救援工作者面臨衝突的情況。」他是指確保以色列不會攻擊救援團體的一種機制。

另外，布林肯29日也敦促巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)迅速接受以色列最新提出、旨在確保人質順利獲釋且「極其慷慨」的加薩停火提議。

哈瑪斯談判代表29日預計在埃及開羅會見卡達和埃及的調停人士，對以色列上周末提出的分段式休戰協議做出回應。

布林肯在利雅德舉辦的世界經濟論壇(World Economic Forum)會議中說：「唯一擋在加薩民眾和停火之間的就是哈瑪斯。他們必須做出決定，而且要迅速做出決定。我希望他們能做出正確的決定。」

國務院一位高階官員，預期布林肯將在利雅德會見沙烏地阿拉伯高階領導人，並與卡達、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和約旦這五個阿拉伯國家外長舉行更廣泛的會議，進一步討論戰爭結束後加薩走廊的治理狀況。

預期布林肯也將召集阿拉伯國家與歐洲國家，來討論歐洲該如何幫助加薩走廊重建。加薩走廊在以色列長達六個月的轟炸下已變成一片荒地。

紐約時報報導，美國拜登總統拜和以色列總理內唐亞胡28日通話，討論以哈停火協議草案，白宮國家安全會議發言人柯比透露希望能停火六周，交換釋放所有人質；國務卿布林肯也在當天稍早出發前往沙烏地阿拉伯，推動延宕已久的和談。

美國官員表示，拜登也在電話中反覆向內唐亞胡警告進攻南加薩城市拉法的後果。

國務院宣布，布林肯結束在利雅德的世界經濟論壇後將前往約旦和以色列，會見埃及和卡達代表，重啟以哈戰爭和談協議。 

布林肯 加薩 以色列

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