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反對軍援遭家鄉批「背叛」 烏克蘭裔國會議員：我是美國人

編譯徐薏茹／綜合報導
來自烏克蘭車尼哥夫的維多莉亞‧史帕茲，是美國國會第一位在烏克蘭出生的聯邦眾議員，但她不支援軍援烏克蘭。(美聯社)
來自烏克蘭車尼哥夫的維多莉亞‧史帕茲，是美國國會第一位在烏克蘭出生的聯邦眾議員，但她不支援軍援烏克蘭。(美聯社)

來自烏克蘭車尼哥夫(Chernihiv)的維多莉亞‧史帕茲(Victoria Spartz)是美國國會第一位在烏克蘭出生的聯邦眾議員，但上周她在援烏的610億元包裹法案中投下反對票後，烏克蘭家鄉的人民感到憤怒與被背叛，尤其表決前幾日，車尼哥夫才遭遇轟炸攻擊，造成18人死亡。

赫梅爾尼茨卡(Natalia Khmelnytska)是史帕茲母校的教師，她居住的公寓大樓正是史帕茲以前成長的地方，赫梅爾尼茨卡說：「她不再是烏克蘭人了，我們感到失望且沮喪。一開始我們非常以她為榮，我們以為她想要支持我們。但現在我們看到政治與職涯大於我們的利益。」

現為歷史教師的瓦倫蒂娜‧魯德諾克(Valentyna Rudenok)在史帕茲就學期間是一名圖書館員，過去她為以前的學生當選國會議員感到驕傲，但魯德諾克也對史帕茲的反對票感到難過，「我們得知這件事時，就是無法理解，她好像變成另一個人。這很令人震驚，因為這名女性的人生成就走得如此遠，她所在的位置可以實際影響並幫助我們的城市，或是她曾經受教育的學校。」

在國會，甚至是在共和黨人之中，史帕茲也是出了名的難以預測。

身為前總統川普的支持者，她於2020年首度當選，去年她宣布不會再競選，但一年後卻推翻自己的決定；現在她正面臨一場競爭激烈的初選，一名競爭對手播放電視廣告，指責史帕茲以烏克蘭為優先，而非以保護美國邊境安全為優先。

史帕茲的反對票是最新轉折，她從一名親烏克蘭的倡議者，轉變為烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的批評者，與共和黨的最右翼陣營一致。

史帕茲回應：我代表的是印州選民

史帕茲透過電子郵件回覆，為自己的反對票辯護，聲稱對自己的歷史感到驕傲，但「身為一名美國人，如果我的忠誠不是對投票選我代表他們的人，不是對我在印地安納州的家人與孩子，而是向著我24年前離開的國家政府，這實際上是冒犯人而且不符美國精神。」

烏克蘭 共和黨 澤倫斯基

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