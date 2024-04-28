我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

布林肯剛離開北京 12架解放軍機飛越台海中線秀肌肉

編譯盧炯燊／綜合27日電
布林肯26日（左）在離華前，特意由駐華大使伯恩斯（右）陪同在往機場路上暫停北京一家小唱片行，選購了泰勒絲和竇唯的唱片。（路透）
布林肯26日（左）在離華前，特意由駐華大使伯恩斯（右）陪同在往機場路上暫停北京一家小唱片行，選購了泰勒絲和竇唯的唱片。（路透）

美國國務卿布林肯剛結束在中國三天訪問離開北京，解放軍即在台灣附近活動，12架解放軍軍機飛越敏感的台灣海峽中線。

台灣國防部表示，從當地時間星期六(27日)上午9:30起，偵測到22架中國戰機在台海附近活動，包括蘇愷-30戰鬥機、空警500及無人機等，其中12架越過海峽中線，進入台灣防空識別區北部及中部地區。

台方表示，面對陸方戰機及戰艦配合的「聯合戰備警巡」，台方軍隊也「運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處」，但未透露進一步細節內容。

有美方官員指出，過去幾個月台灣海峽出現一段相對平靜的時期，但在此時中國戰機重現，因此有分析認為，中方選擇布林肯結束訪問離開北京後，即派出戰機飛越台海中線，顯然是對布林肯訪期間的談話內容，以及總統拜登簽署軍援台灣法案的回應。

布林肯在離開北京前的記者會上，除重申美國沒有改變「一個中國」政策，也再度強調維持台海和平穩定的至關重要。他說，「在台灣海峽的問題上，我們的目的是要維持和平穩定、維持現狀，而不是見到任何會破壞這種和平穩定現狀的行動。」

布林肯更要求中國不要在520(總統就職日)前後有動作，事實華盛頓已對中國在520前加強在台灣活動作好準備。

此外，美國國會通過、並獲拜登簽署生效的援外法案，其中就包括援助台灣在內，包含了軍援、軍售及潛艦基礎設施和軍事訓練等項目。

毫無疑問，北京對此表達不滿，也必然強調台海風險會因此上升。

消息指，中國國家主席習近平與布林肯會面時，在台灣問題上指責美國干涉中國事務以及鼓勵台獨情緒。

過去20年，中國全力推動軍隊的快速現代化，已引起美國軍方警惕。但前海軍情報辦公室司令兼美國印太司令部情報總監斯圖德曼(Mike Studeman)指出，發起封鎖或登陸台灣，沒有明顯的倒數計時，習近平仍在為攤牌做準備。

布林肯26日才離開中國，北京即派出12架軍機飛越台灣海峽秀肌肉。（取材自空軍發布...
布林肯26日才離開中國，北京即派出12架軍機飛越台灣海峽秀肌肉。（取材自空軍發布微博）

布林肯 拜登 解放軍

上一則

才被終審法院推翻定罪 電影大亨溫斯坦紐約市戒護就醫

下一則

川普5月3日要在佛州辦大型募款 可能決定副手是誰

延伸閱讀

國務院備忘錄：部分高層稱以軍恐違反國際法 最嚴重將喊卡軍援

國務院備忘錄：部分高層稱以軍恐違反國際法 最嚴重將喊卡軍援
美國之音分析：布林肯無突破 美中「穩步惡化」

美國之音分析：布林肯無突破 美中「穩步惡化」
巴勒斯坦主席將會布林肯及中東領袖 討論加薩和平

巴勒斯坦主席將會布林肯及中東領袖 討論加薩和平
布林肯憂中國支持俄軍 克宮：俄中關係繼續發展

布林肯憂中國支持俄軍 克宮：俄中關係繼續發展

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07
前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00

超人氣

更多 >
債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆