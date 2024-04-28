布林肯剛離開北京 12架解放軍機飛越台海中線秀肌肉

布林肯26日（左）在離華前，特意由駐華大使伯恩斯（右）陪同在往機場路上暫停北京一家小唱片行，選購了泰勒絲和竇唯的唱片。（路透）

美國國務卿布林肯 剛結束在中國三天訪問離開北京，解放軍 即在台灣附近活動，12架解放軍軍機飛越敏感的台灣海峽中線。

台灣國防部表示，從當地時間星期六(27日)上午9:30起，偵測到22架中國戰機在台海附近活動，包括蘇愷-30戰鬥機、空警500及無人機等，其中12架越過海峽中線，進入台灣防空識別區北部及中部地區。

台方表示，面對陸方戰機及戰艦配合的「聯合戰備警巡」，台方軍隊也「運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處」，但未透露進一步細節內容。

有美方官員指出，過去幾個月台灣海峽出現一段相對平靜的時期，但在此時中國戰機重現，因此有分析認為，中方選擇布林肯結束訪問離開北京後，即派出戰機飛越台海中線，顯然是對布林肯訪期間的談話內容，以及總統拜登 簽署軍援台灣法案的回應。

布林肯在離開北京前的記者會上，除重申美國沒有改變「一個中國」政策，也再度強調維持台海和平穩定的至關重要。他說，「在台灣海峽的問題上，我們的目的是要維持和平穩定、維持現狀，而不是見到任何會破壞這種和平穩定現狀的行動。」

布林肯更要求中國不要在520(總統就職日)前後有動作，事實華盛頓已對中國在520前加強在台灣活動作好準備。

此外，美國國會通過、並獲拜登簽署生效的援外法案，其中就包括援助台灣在內，包含了軍援、軍售及潛艦基礎設施和軍事訓練等項目。

毫無疑問，北京對此表達不滿，也必然強調台海風險會因此上升。

消息指，中國國家主席習近平與布林肯會面時，在台灣問題上指責美國干涉中國事務以及鼓勵台獨情緒。