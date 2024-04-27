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向選票低頭？禁薄荷菸計畫再延 拜登被嗆「你真丟臉」

記者張聲肇／綜合報導
拜登政府在批評者的壓力下，再次推遲禁薄荷菸的計畫。(路透)
拜登政府在批評者的壓力下，再次推遲禁薄荷菸的計畫。(路透)

在批評者的壓力下，拜登政府再次推遲禁薄荷菸的計畫。批評者包括一些民權領袖，他們認為該計畫不公平的針對非裔吸菸者。

衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）在26日公布的聲明中表示，禁薄荷菸規定獲得歷史性的注意， 公眾評論期間吸引大量回饋意見，包括來自民權和刑事司法運動的意見。很明顯的需要更多對話，也需要更多時間。 

公衛單位本來去年8月就要禁止薄荷口味的香菸，到了年底，又把禁菸政策延到今年3月，反菸團體至感失望。非裔香菸管制領導人議會共同主席麥克格魯德(Carol MaGruder)說，「因為政府今天的不作為，未來的歲月，會有數十萬非裔美國人死亡。拜登總統，你真丟臉！」

國會山莊報說，來自香菸業等強大的遊說力量，似乎令白宮擔心，如果白宮膽敢禁售薄荷菸，會惹毛非裔菸客，降低拜登連任的機會。

禁售令何時公布，沒有規定期限，衛生部也不說是否撤銷，不過，食品與藥物管理局表示，這個問題仍是「優先」事項，「本局仍承諾針對香菸的薄荷醇成分與口味，發布產品標準。」

聯邦政府統計，非裔吸菸人口當中，有85%抽薄荷菸。公衛專家說，如果可以把薄荷菸禁掉，就可挽救數十萬條人命，尤其是非裔吸菸者的命。

兒童免於菸害運動領導人李察森(Yolonda Richardson)說，這個問題研究了12年以上，絕對沒有理由再進一步研究或延後宣布決策，科學政據再明顯不過，「一延再延就會出人命。」

國會非裔議員黨團的凱利(Robin Kelly，民主黨-伊利諾州)也批評食藥局「放棄」禁薄荷菸政策。

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