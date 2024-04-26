美強制TikTok脫離母公司 傳字節跳動寧關閉也不願賣

傳TikTok母公司「字節跳動」寧願關閉TikTok，也不會出售。(路透)

拜登 總統簽署法案，強制TikTok 脫離中國母公司「字節跳動」。路透25日引述四名接近「字節跳動」的消息人士表示，如果TikTok用盡所有法律手段仍無法推翻有關立法，字節跳動寧願關閉TikTok，也不會出售。

這些人士指出，TikTok所依賴的演算法，是「字節跳動」整體營運的核心，因此要出售帶有演算法的TikTok，其可能性極小。

他們說，在「字節跳動」總收入及每日活躍用戶裡，TikTok所占的份額很小，因此在最壞情況下，寧願停止在美國營運也不會出售給美國買家，即使美國封殺TikTok，但對「字節跳動」的業務影響有限，故此毋須放棄它的核心演算法。

這些人士表示，將TikTok與其演算法脫離是不可能的，因為它的智慧財產權許可是「字節跳動」在中國註冊，兩者難以脫離。

此外，將演算法與TikTok的美國資產分離，同樣是一個極其複雜的程序，「字節跳動」不太可能考慮這種選擇。其演算法是「字節跳動」最有價值的資產之一，當然不會出售給競爭對手。若沒有演算法，TikTok就很難吸引買家。

對於相關報導，「字節跳動」拒絕置評，而TikTok發言人則提及母公司在其媒體平台「今日頭條」(Toutiao)所發出的聲明。聲明是回應社媒The Information一篇文章，重申沒有出售TikTok的計畫。該文章表示「字節跳動」正研究在美國出售沒有演算法的TikTok。

「字節跳動」從沒有公開其財務績效或其他部門的財務細節。 消息人士指出，它的大部分收入仍來自中國，主要來自其他應用程式，例如抖音 (TikTok就是抖音的美國版)。

他們說，「字節跳動」的收入，從2022年的800億元增至2023年的近1200億元，至於TikTok 在美國的每日活躍用戶，僅占「字節跳動」全球活躍用戶5%左右，去年美國市場約占TikTok總收入的25%。