周受資國會表現出眾？知情人士：TikTok誤解華府官場了

拜登總統於法案簽字，讓TikTok (抖音 海外版)被查禁或得強迫出售成為法律；TikTok在國會向來面臨劣勢，但該公司遊說團隊還自詡強大，執行長周受資2023年在國會作證五小時，受到兩黨國會議員「拷問」，周還以為自己表現出眾，公司已度過危機，其實完全錯估情勢，專家認為目前下場有些活該。

Politico政治網站報導，周受資在國會作證，民主黨、共和黨國會議員輪番上陣，責問TikTok的中國淵源、對兒童造成的風險、有傷及心理健康之虞，但TikTok還有信心，認為周受資一次就搞定華府 了。

前外交官、科技專家路易斯(Jim Lewis)表示，TikTok還以為那次作證是巨大成功。聽證會後幾天，他與TikTok的法務長安德森(Erich Andersen)交談，很驚訝地發現對方興高采烈，「安德森對我說，公司打了全壘打，或做了類似的事」。

六位國會議員、科技專家及知情人士指出，TikTok常態地誤解華府官場，正因如此，才能了解何以該公司雇用龐大又昂貴的遊說團隊，要說服國會不要擔心該app是中國的偵監工具，卻做得很吃力；最後還未能拯救自己，沒能免遭今年動作快到異常的立法行動所打擊。

TikTok對立法成功，矢言由憲法層面來挑戰，可能由法官來拯救該公司。

華府對中國愈來愈採取敵意，任何由北京公司控有的app要想無止境不受限制，根本不可能。

但外界採訪卻描繪出一部TikTok連續失算的連續劇，以本周在國會山莊敗北來到最高潮。TikTok因為商業成功到難以估計，用戶眾多而得意洋洋，公司高層失算，沒體認出TikTok與中國的牽連，讓它比起對手平台如Meta，其實脆弱得多；Meta在華府這部「絞肉機」折磨多年下來，毫髮無損。

路易斯表示，「TikTok自以為是Meta的查克柏格，很可惜，他們不是美國人」。

抖音受到警告已有多年，前總統川普2020年就致力於查禁它，但遭法院推翻。抖音於是由華府高級遊說公司雇請數十位說客，還聘請前總統歐巴馬的官員來當顧問、謀士；聯邦檔案指出，抖音及其母公司字節跳動自2019年以來，至少花了2700萬元在華府遊說。

美中經濟暨安全檢討委員會(USCC)成員海柏格(Jacob Helberg)表示，他們在華府大灑幣，卻未能花時間確切、令人滿意地回答「你們受不受中國共產黨控制」這個大家想問的問題。