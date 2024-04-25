我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

挺巴學潮橫掃大學 多校畢業典禮重規畫

編譯潘勛／綜合報導
南加大校園，負責公安的人員在旁監視。(路透)
南加大校園，負責公安的人員在旁監視。(路透)

巴勒斯坦抗議學潮橫掃全國大學校園，很多學校招架不住，都在設想避免讓畢業典禮所受到的打擾減到最小；校方正在重新規畫春季畢業典禮的計畫，著眼在保護畢業生、來賓安全，當然還有保護校譽，不受漸趨醜惡激烈的政治爭執影響。

華爾街日報(WSJ)報導，哥倫比亞大學校長莎菲克(Minouche Shafik)表示，不容單一群體規定條件，試圖打斷重要的里程碑日子如畢業典禮。

考量到畢業典禮這個最公開的瞬間，出現醜惡光景，還有上萬名校園訪客的人身安全，各校設想範圍很廣的手段，以避免出問題，話雖如此，有些手段已招致反效果。

很多今年畢業班級四年前因新冠疫情初期，而錯失高中畢業典禮。大學高層表示，正盡力避免這批學生的個人人生重大時刻，再受到打擾。

根據密西根大學(University of Michigan)官網，畢業典禮在5月4日舉辦，將為抗議者設定指定區，地點在許多典禮的場地以外。但是校方禁止拿標語牌、旗幟前來畢業典禮，此舉的用意在讓焦點放在推崇畢業生的學業成功，「假如抗議太過干擾到畢業典禮，校方會採取行動降低緊張，應付典禮被打斷」。

身著海軍藍色的工作團隊22日用一層人工草皮，蓋到一部分的哥倫比亞大學主草坪上，上頭準備放摺疊椅，以備5月15日的畢業典禮。但隔著一條磚鋪走道，由哥倫比亞大學、哥大巴納德學院(Barnard)、教育學院(Teachers College)教職員工合組的聯盟則呼籲，除非校方滿足正在抗議的帳蓬區學生傳達出來的一些訴求，不然教職員工就杯葛畢業典禮。

南加州大學(USC)上周取消一名穆斯林學生原計畫好的畢業生致告別詞，該學生力挺巴勒斯坦人，而引發譁然。校方表示，目前辯論日益激烈，最初人選有安全方面的顧慮；示威者則報以一波抗議，來批評這個舉動。

幾天之後，南加大表示5月10日畢業典禮不打算邀請外界講者以及領獎人，校方19日表示，典禮計畫更新本周會發布。

洛杉磯南加大校園，親巴勒斯坦的學生和校友聚集一起祈禱。(路透)
洛杉磯南加大校園，親巴勒斯坦的學生和校友聚集一起祈禱。(路透)

哥倫比亞大學 南加大 巴勒斯坦

上一則

拜登沒在怕校園抗議潮 選戰團隊評估不衝擊連任

下一則

WSJ：川普「改造」最高院 送進3保守派大法官 仍難獲偏袒

延伸閱讀

US News全美最佳高中 紐約市9校入百強

US News全美最佳高中 紐約市9校入百強
後疫情時期大學要求不一致 SAT存廢再掀爭議

後疫情時期大學要求不一致 SAT存廢再掀爭議
驪歌響起 如何為今年畢業生選購禮物

驪歌響起 如何為今年畢業生選購禮物
不需大學文憑薪水佳 3個熱門技工工作

不需大學文憑薪水佳 3個熱門技工工作

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立