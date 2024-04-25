挺巴學潮橫掃大學 多校畢業典禮重規畫

南加大校園，負責公安的人員在旁監視。(路透)

挺巴勒斯坦 抗議學潮橫掃全國大學校園，很多學校招架不住，都在設想避免讓畢業典禮所受到的打擾減到最小；校方正在重新規畫春季畢業典禮的計畫，著眼在保護畢業生、來賓安全，當然還有保護校譽，不受漸趨醜惡激烈的政治爭執影響。

華爾街日報(WSJ)報導，哥倫比亞大學 校長莎菲克(Minouche Shafik)表示，不容單一群體規定條件，試圖打斷重要的里程碑日子如畢業典禮。

考量到畢業典禮這個最公開的瞬間，出現醜惡光景，還有上萬名校園訪客的人身安全，各校設想範圍很廣的手段，以避免出問題，話雖如此，有些手段已招致反效果。

很多今年畢業班級四年前因新冠疫情初期，而錯失高中畢業典禮。大學高層表示，正盡力避免這批學生的個人人生重大時刻，再受到打擾。

根據密西根大學(University of Michigan)官網，畢業典禮在5月4日舉辦，將為抗議者設定指定區，地點在許多典禮的場地以外。但是校方禁止拿標語牌、旗幟前來畢業典禮，此舉的用意在讓焦點放在推崇畢業生的學業成功，「假如抗議太過干擾到畢業典禮，校方會採取行動降低緊張，應付典禮被打斷」。

身著海軍藍色的工作團隊22日用一層人工草皮，蓋到一部分的哥倫比亞大學主草坪上，上頭準備放摺疊椅，以備5月15日的畢業典禮。但隔著一條磚鋪走道，由哥倫比亞大學、哥大巴納德學院(Barnard)、教育學院(Teachers College)教職員工合組的聯盟則呼籲，除非校方滿足正在抗議的帳蓬區學生傳達出來的一些訴求，不然教職員工就杯葛畢業典禮。

南加州大學(USC)上周取消一名穆斯林學生原計畫好的畢業生致告別詞，該學生力挺巴勒斯坦人，而引發譁然。校方表示，目前辯論日益激烈，最初人選有安全方面的顧慮；示威者則報以一波抗議，來批評這個舉動。