哥大反猶學生不退 傳校方48小時後清場 強生促校長下台

眾院議長強生(中)在哥大校園發表談話。傳校方已發最後通牒，要抗議的學生在48小時內撤離。(路透)

全美多所大學學生聲援巴勒斯坦的學生運動，未有因為警察進入校內清場及拘捕學生而停止，相反校方要求警方介入，引來更多學生及教職員質疑校方未兌現言論自由承諾。在最早發起抗議活動的哥倫比亞大學，學生在警方清場後再次搭建抗議營地。有消息指校方已發最後通牒，要學生在48小時內撤離。

與此同時，國會多位共和黨 人指摘哥大 校長莎菲克(Minouche Shafik)未能平息席捲哥大校園的大規模反猶太 主義騷亂，要求她馬上辭職。國會眾院議長強生(Mike Johnson)24日在與三名共和黨籍眾議員到訪哥大前也持同一論調，要求莎菲克辭職。

強生在X的貼文指哥大發生的事情令人憤慨，而且不符合美國精神。任何種族或宗教的學生都不應離開校園，允許反猶太主義在校園肆虐的大學必須立即承擔責任。他在另一篇貼文直指，「在反以色列抗議中，哥大的猶太學生感到不安全，這不是和平抗議，而是反猶太暴徒」。

強生辦公室指出，議長到訪哥大時與校園裡的猶太學生會面，討論「美國大學校園內抬頭的惡毒反猶太主義」 。強生也認為應考慮國民兵進駐。

哥大校方表示願意與學生談判，但發起抗議的「哥大學生爭取正義」組織(Columbia Students for Justice)不感興趣。

另方面，哥大在警方清場及大舉拘捕逾百人後，學生再次搭建抗議營地並發出聲明稱，校方已做出書面承諾及讓步，不會致電紐約警察局，形容這是學生的重要勝利。

但有報導指，哥大校方24日凌晨發布了一份聲明，稱經過連夜談判，清場的期限延長為48小時，以便爭取時間進行更有建設性的討論。

學生批評莎菲克為安撫共和黨人所謂校方縱容反猶太主義，犧牲了校園的言論自由。

這次聲援巴勒斯坦抗議活動席捲多家大學，尤其多屬常春藤盟校，繼耶魯大學、柏克萊加大、麻省理工學院、波士頓大學等學府，20多人24日在奧斯汀德州大學被捕，警察在南加大學驅趕一些抗議者，並帶走他們的帳蓬。