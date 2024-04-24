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斷訊5個月 最遠太空船「旅行家1號」傳回訊號

編譯潘勛／綜合23日電
在太空飛行46年的旅行家1號，因故障與地球斷訊數月，23日經遙控修復，NASA再度收到它傳回的數據，它單向傳輸一次訊號需要22.5小時，是目前飛行最遠的太空探測器。（圖片取自NASA）
在太空飛行46年的旅行家1號，因故障與地球斷訊數月，23日經遙控修復，NASA再度收到它傳回的數據，它單向傳輸一次訊號需要22.5小時，是目前飛行最遠的太空探測器。（圖片取自NASA）

國家航空暨太空總署(NASA)表示，距地球最遠的太空船「旅行家一號」(Voyager 1)經「噴射推進實驗室」(JPL)遠距整修數個月之後，「高齡」46歲的「旅行家一號」又開始把有用的數據傳回地球，下一步要設法讓它把科學數據再傳回實驗室。

衛報(The Guardian)23日報導，負責製造並操作旅行家一號的噴射推進實驗室去年12月表示，太空船目前距地球150億哩以上，送回來的是亂碼。但任務團隊動用有創意的方法，已收到有關旅行家一號航電系統體質及近況的數據；實驗室表示，下一步要讓太空船再度送回科學數據；另外，雖說出錯，但旅行家一號這段期間運作正常。

在獲得旅行家1號回傳的訊號後，實驗室人員振臂高呼。(圖片取自NASA)
在獲得旅行家1號回傳的訊號後，實驗室人員振臂高呼。(圖片取自NASA)

旅行家1號已運作近半個世紀 原本設計只有5年

旅行家一號自1977年發射，其設計目標主要是近距離探測木星及土星，為期五年。只是太空船的航程延續下去，迄今運作已近半個世紀。

旅行家一號2012年8月進行恆星際空域，成為第一個人造物體跋涉離開太陽系，目前它的航速為每小時3萬7800哩。

旅行家一號最近出的問題，與上頭安裝的三具電腦之一有關；該電腦負責把科學及航電數據打包，再傳回地球。噴射推進實驗室無法修復一個破損晶片，所以決定把損壞的信號碼，轉移到別處，鑒於旅行家一號上的科技系統老舊，這項工作很棘手。

旅行家一號及其姊妹太空船旅行家二號(Voyager 2)擁有的記憶體總計不到70千位元組，相當一張低解析度的電腦圖像；此外，兩艘太空船使用舊式的數位磁帶來記錄數據。 

這次整修指令4月18日由地球發出，但這個輻射信號要花費22.5小時才抵達旅行家一號，然後再花同樣時間，太空船的反應才抵達地球。噴射推進實驗室表示，飛航任務團隊20日接獲回訊，得知這次修理成功。

旅行家一號最近出的問題，與上頭安裝的三具電腦之一有關。噴射推進實驗室無法修復一個...
旅行家一號最近出的問題，與上頭安裝的三具電腦之一有關。噴射推進實驗室無法修復一個破損晶片，所以決定把損壞的信號碼，轉移到別處。（美聯社）

隔著150億哩 修理1977年老爺車 前太空人大讚

退休的加拿大太空人哈德菲爾德(Chris Hadfield)執行過兩次太空梭任務，還擔任過國際太空站的指揮官，他把噴射推進實驗室遠距維修旅行家一號，比擬成維修古董車，隔著150億哩，修理1977年老爺車上的一個失靈晶片；軟體技術人員真是傑出。

旅行家一號、二號的科學發現很多，例如詳細記載土星，另展示木星也有行星環、木星一個衛星上仍有火山運動在進行。兩具太空船後來在這兩個外行星上新找到23個衛星。

因為其軌道距太陽已太遠，兩具旅行家太空船已無法使用其太陽能源板，只能把鈽金屬自然輻射衰敗產出的熱能，轉化為推動太空船系統的電力。

太空人 晶片 退休

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