地球日 拜登撥70億補助住宅太陽能 90萬低收入戶受惠

拜登總統22日在維州威廉王子森林公園慶祝地球日，並宣布新能源補助措施。（歐新社）

慶祝地球日，拜登 政府22日宣布撥款70億實施住宅太陽能計畫，發給服務90多萬中低收入 戶的社區團體；此外，也將擴大「美國氣候工作團」綠能 職業訓練計畫。

環保署22日公布60個獲補助的住宅太陽能計畫參與單位，預計共可減少排放3000萬噸二氧化碳，每年替受惠戶節省3.5億元。

地球日的補助與訓練計畫，目的是激勵年輕選民，爭取環保意識較強世代的支持，完成拜登的連任大計。2020年拜登得以擊敗川普，年輕世代支持他功不可沒，但這一世代的支持可能也很脆弱，譬如，抗議拜登政府以哈戰爭與加薩政策的群眾，不乏年輕的臉孔。

拜登政府的資深官員說，美國的年輕世代深深感覺，拜登的氣候政策對他們有利，因此很願意以實際行動幫忙實現，「美國氣候工作團」綠能職業訓練計畫則是兌現政策的好辦法。

太陽能逐漸成為美國可循環能源的主流行業，因為太陽能可以減低對化石燃料的依賴，降低溫室氣體的排放，它不僅是乾淨能源，還能提高供電系統的穩定度。

不過，太陽能的缺點是，最初的裝設成本很高，不是清貧家庭可輕易負擔得起，因此，此刻宣布補助中低收入戶裝設太陽能發電板，不無「選舉年推行環保政策」的味道。

獲補助名單當中，49個屬於州級、六個針對原住民部落、五個跨州太陽能發電計畫。獲補助單位，可將補助款用來資助屋頂裝設太陽能板的個別用戶，也可直接設立社區太陽能發電場。

拜登在華府西南30哩的維吉尼亞州威廉王子森林公園慶祝地球日，宣布新能源補助措施，呼應1936年羅斯福總統在該處成立「市民保育團」的歷史。羅斯福在經濟大蕭條期間成立該團，免費向華府地區的清貧子弟提供夏令營服務。

生物多樣性中心能源正義計畫主持人蘇貞（Jean Su譯音）說，要保護人民與氣候免於化石燃料的荼毒，推廣太陽能到每一社區，是最好的辦法；拜登宣布的針對性投資，能讓低收入戶「得到便宜、持久又能保護生態系統的乾淨能源。」