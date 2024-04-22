遊說不力？ 傳TikTok要炒總法律顧問 公司否認

TikTok負責和美國政府協商的總法律顧問安德森，傳被認為遊說不力，將面臨撤職下場。(美聯社)

眾院 20日以360票對58票通過決議，要求北京母公司「字節跳動」科技(ByteDance)出售熱門社群影音平台TikTok ，否則美國將禁用TikTok。彭博新聞21日報導，消息人士透露，最近幾年代表字節跳動與美國政府磋商的美國地區總法律顧問(general counsel)安德森(Erich Andersen)被認為遊說不力，面臨撤職下場。

過去幾年，安德森負責與調查TikTok安全威脅的美國政府跨部會小組溝通，也負責爭取華府國會議員支持，希望擋下強迫字節跳動出售TikTok的提案。如今眾院通過提案，消息人士說，安德森目前雖然職務沒有異動，但很快便將去職。

安德森面對媒體詢問時則說，由公司公關部門對外回答。

TikTok發言人豪雷克(Alex Haurek)答覆關於安德森可能去職的消息時說，傳聞「百分之百錯誤」。

科技新聞網站The Information報導，安德森21日發電郵給手下法務團隊及公司內部資深主管說明打算離職。安德森在電郵中說，選擇離開是個人決定，早在幾個月前就向公司討論有意離職。安德森表示，將暫時留在職務上，確保處理事項不至於突然變得群龍無首，接下來則將轉任法律顧問。

安德森原本在微軟公司(Microsoft)擔任副總裁兼首席知識產權顧問(chief IP counsel)，2020年跳槽加入TikTok。

TikTok「不出售就遭禁」(divest-or-ban)法案最快本周將在參院 交付表決。拜登總統已經表示，願意簽署國會通過的TikTok法案。

在21日發表的聲明中，TikTok指出，眾院通過提案可能「踐踏」(trample)1億7000萬美國民眾言論自由權利。

參院情報委員會民主黨籍主席華納(Mark Warner)21日說，TikTok可能被中國政府當成宣傳工具，而且許多年輕人是透過TikTok獲得新聞訊息。華納表示，賦予共產黨龐大的宣傳工具，還有辦法取得1億7000萬美國民眾的個人資料，確實存有國家安全風險。

民主黨加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)則說，禁令恐怕在法院站不住腳。