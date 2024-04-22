拜登扶植美太陽能產業計畫遇難關 大量廉價中國貨湧入 價格崩盤

中國製的太陽能板產品量多價低，美國處於競爭劣勢。圖為馬里蘭州農田裡的太陽能板。(美聯社)

國會2022年通過的「降通膨法」(Inflation Reduction Act)撥補數十億元發展美國國內潔淨能源行業，這也是拜登 政府重點議程。但官員們擔憂中國製的產品出口量激增、壓低價格，使美國處於競爭劣勢，恐重挫拜登政府扶持國內太陽能產業的野心。

紐約時報報導，財長葉倫在上周訪中行便說中國以低廉價格向全球傾銷大量綠能 產品，此戰略正扭曲供應鏈並威脅美國工人。史坦普全球(S&P Global)數據顯示過去兩年太陽能板進口量激增82%，大部分來自在東南亞營運的中國製造商；業內組織「太陽能源業者力挺美國聯盟」(Solar Energy Manufacturers for America Coalition，SEMA)稱在此期間，太陽能電池板的價格暴跌約50%。

已有公司承受不住低價競爭而放棄計畫。麻州太陽能公司CubicPV去年宣布獲得超過1億元融資，將在國內建造一座價值14億元的工廠，專門生產太陽能用矽晶圓。但氣候法並沒有獎勵使用美製晶圓製造太陽能板的公司，加上太陽能矽晶圓價格崩跌，CubicPV只得取消建廠計畫。該公司現在轉為開發「堆疊型」(tandem)太陽能電池，考慮在德州設廠並雇用約1000名工人。

而此情況與拜登政府兩年的的決定有關。2022年政府宣布太陽能關稅 延遲兩年生效，以便推廣國內採用該技術；去年在兩黨皆擔心政府未究責中國不公平貿易行為的情況下，拜登依然否決了恢復關稅的立法，預計到今年6月才會實施這些關稅。

拜登政府的潔淨能源抵稅和補貼預計十年內總額可從6000億上看至1兆2000億元，然而業內人士抱怨撥款緩慢、規則過於寬鬆，像是即使進口零件、只在美國組裝電池板，也可以申請抵稅。

不過拜登已開始針對中國貿易行為出招，17日呼籲提高三倍中國鋼鋁關稅，美國貿易代表也表示將開始調查中國造船。SEMA執行長卡爾(Mike Carr)則希望拜登政府能夠保護太陽能行業，因為中國產品充斥美國市場且價格要多低有多低，像破產出清一樣，而政府並非無計可施。