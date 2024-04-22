拜登扶植美太陽能產業計畫遇難關 大量廉價中國貨湧入 價格崩盤
國會2022年通過的「降通膨法」(Inflation Reduction Act)撥補數十億元發展美國國內潔淨能源行業，這也是拜登政府重點議程。但官員們擔憂中國製的產品出口量激增、壓低價格，使美國處於競爭劣勢，恐重挫拜登政府扶持國內太陽能產業的野心。
紐約時報報導，財長葉倫在上周訪中行便說中國以低廉價格向全球傾銷大量綠能產品，此戰略正扭曲供應鏈並威脅美國工人。史坦普全球(S&P Global)數據顯示過去兩年太陽能板進口量激增82%，大部分來自在東南亞營運的中國製造商；業內組織「太陽能源業者力挺美國聯盟」(Solar Energy Manufacturers for America Coalition，SEMA)稱在此期間，太陽能電池板的價格暴跌約50%。
已有公司承受不住低價競爭而放棄計畫。麻州太陽能公司CubicPV去年宣布獲得超過1億元融資，將在國內建造一座價值14億元的工廠，專門生產太陽能用矽晶圓。但氣候法並沒有獎勵使用美製晶圓製造太陽能板的公司，加上太陽能矽晶圓價格崩跌，CubicPV只得取消建廠計畫。該公司現在轉為開發「堆疊型」(tandem)太陽能電池，考慮在德州設廠並雇用約1000名工人。
而此情況與拜登政府兩年的的決定有關。2022年政府宣布太陽能關稅延遲兩年生效，以便推廣國內採用該技術；去年在兩黨皆擔心政府未究責中國不公平貿易行為的情況下，拜登依然否決了恢復關稅的立法，預計到今年6月才會實施這些關稅。
拜登政府的潔淨能源抵稅和補貼預計十年內總額可從6000億上看至1兆2000億元，然而業內人士抱怨撥款緩慢、規則過於寬鬆，像是即使進口零件、只在美國組裝電池板，也可以申請抵稅。
不過拜登已開始針對中國貿易行為出招，17日呼籲提高三倍中國鋼鋁關稅，美國貿易代表也表示將開始調查中國造船。SEMA執行長卡爾(Mike Carr)則希望拜登政府能夠保護太陽能行業，因為中國產品充斥美國市場且價格要多低有多低，像破產出清一樣，而政府並非無計可施。
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