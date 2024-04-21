援外法案眾院過關 共和黨極右派砲打強生：國家叛徒

國會眾院20日通過規模950億元的援外法案，議長強生遭共和黨極右保守派聯邦眾議員格林批「叛徒」。(美聯社)

國會眾院 20日兩黨罕見合作，通過規模950億元的援外法案，向烏克蘭、以色列與台灣提供援助；反對該案的共和黨 極右保守派、喬治亞州聯邦眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)立即抨擊共和黨籍的眾議長強生(Mike Johnson)及其投贊成票的眾院共和黨眾議員，稱強生是整個國家的「叛徒」。

喬治亞州選出的眾議員格林先前一直反對向烏克蘭提供更多資金，上個月更提出動議，威脅要罷黜議長強生。

同日格林立即在X平台發文表示：「澤倫斯基感謝議長強森將你們辛苦賺得的610億元稅金用於煽動外國戰爭。強森在民主黨助力下再度通過法案，但共和黨大多數投下反對票，強森不僅是我們議會的叛徒，還是我們國家的叛徒。」

格林提出的罷黜議長動議本周獲得肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)、亞利桑那州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)的支持，但格林未表示何時推動投票；上周前總統川普在佛羅里達州與強生的共同記者會上支持強生的領導後，啟動罷免決議變得更加困難。

除了強森，格林還批評議會同事反對她提出關於資助基輔的修正案，20日她在X貼文中分享139名投票反對其修正案的共和黨成員名單。