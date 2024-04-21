援外案眾院過關 拜登籲參院：快將法案送至我的辦公桌

國會眾院20日火速通過950億元援外法案，包括向烏克蘭提供約610億援助。圖為在拜登總統家鄉的賓州史克蘭頓市的軍火廠，正在生產155厘米M795榴彈砲。(美聯社)

國會眾院 20日火速通過950億元援外法案，兩黨罕見合作通遺的援外法案內容包括向烏克蘭 提供約610億元，向以色列提供260億元，以及對加薩走廊等戰爭地區的平民提供人道援助，另外提供80億元給印太地區，法案也涵蓋一系列國家安全措施，包括可能實施針對社群媒體抖音(TikTok)的禁令。全案將送參院 審議。

對法案包括610億元援烏軍費，烏克蘭總統澤倫斯基隨後在社群平台X發文向眾院兩黨以及「議長強生個人的決定」，表示感謝並強調：「他做出讓歷史走在正確道路上的決定，謝謝你，美國。」

拜登總統發表聲明感謝強生、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)與兩黨議員聯盟「將國家安全放在第一位」並強調：「我呼籲參院迅速將法案送至我的辦公桌，以便我簽署立法，我們可以迅速向烏克蘭運送武器和裝備，滿足他們在戰場的緊急需求。」

美聯社報導，眾院20日以360票對58票通過表決第一項法案，即「21世紀透過實力達成和平法案」(21st Century Peace through Strength Act)，法案內容包括對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動(ByteDance)，否則將在美國面臨全國性禁令。TikTok在美國擁有約1.7億用戶。

眾院再以385票對34票的投票結果，通過81億美元的「印太安全補充法案」(Indo-Pacific Security Supplemental bill)，其中包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金、用以補充向台灣和區域夥伴提供的國防物資和服務的19億美元，以及用於抗衡中國的81億美元。

「烏克蘭安全補充撥款法案」(Ukraine Security Supplemental Appropriations Act）是第三個法案，以311票對112票過關，該法案將提供610億美元以協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯。眾院以366票對58票通過「以色列安全補充法案」(Israel Security Supplemental bill)，以向以色列提供264億美元援助。

報導指，這四個法案獲眾院通過後將合併為1項修正案，並提交給參院。類似法案已在參議擱耽甚久。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)立即宣布最快23日進行投票並表示：「我們在世界各地的盟友一直在等待這一刻。」同時參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也無懼黨內右派人士反對而表示：「我們面前的任務時間緊迫，現在輪到參院來創造歷史了。」