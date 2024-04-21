我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

援外案眾院過關 拜登籲參院：快將法案送至我的辦公桌

編譯俞仲慈／綜合20日電
國會眾院20日火速通過950億元援外法案，包括向烏克蘭提供約610億援助。圖為在拜登總統家鄉的賓州史克蘭頓市的軍火廠，正在生產155厘米M795榴彈砲。(美聯社)
國會眾院20日火速通過950億元援外法案，包括向烏克蘭提供約610億援助。圖為在拜登總統家鄉的賓州史克蘭頓市的軍火廠，正在生產155厘米M795榴彈砲。(美聯社)

國會眾院20日火速通過950億元援外法案，兩黨罕見合作通遺的援外法案內容包括向烏克蘭提供約610億元，向以色列提供260億元，以及對加薩走廊等戰爭地區的平民提供人道援助，另外提供80億元給印太地區，法案也涵蓋一系列國家安全措施，包括可能實施針對社群媒體抖音(TikTok)的禁令。全案將送參院審議。

對法案包括610億元援烏軍費，烏克蘭總統澤倫斯基隨後在社群平台X發文向眾院兩黨以及「議長強生個人的決定」，表示感謝並強調：「他做出讓歷史走在正確道路上的決定，謝謝你，美國。」

拜登總統發表聲明感謝強生、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)與兩黨議員聯盟「將國家安全放在第一位」並強調：「我呼籲參院迅速將法案送至我的辦公桌，以便我簽署立法，我們可以迅速向烏克蘭運送武器和裝備，滿足他們在戰場的緊急需求。」

美聯社報導，眾院20日以360票對58票通過表決第一項法案，即「21世紀透過實力達成和平法案」(21st Century Peace through Strength Act)，法案內容包括對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動(ByteDance)，否則將在美國面臨全國性禁令。TikTok在美國擁有約1.7億用戶。

眾院再以385票對34票的投票結果，通過81億美元的「印太安全補充法案」(Indo-Pacific Security Supplemental bill)，其中包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金、用以補充向台灣和區域夥伴提供的國防物資和服務的19億美元，以及用於抗衡中國的81億美元。

「烏克蘭安全補充撥款法案」(Ukraine Security Supplemental Appropriations Act）是第三個法案，以311票對112票過關，該法案將提供610億美元以協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯。眾院以366票對58票通過「以色列安全補充法案」(Israel Security Supplemental bill)，以向以色列提供264億美元援助。

報導指，這四個法案獲眾院通過後將合併為1項修正案，並提交給參院。類似法案已在參議擱耽甚久。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)立即宣布最快23日進行投票並表示：「我們在世界各地的盟友一直在等待這一刻。」同時參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也無懼黨內右派人士反對而表示：「我們面前的任務時間緊迫，現在輪到參院來創造歷史了。」 

眾院 參院 烏克蘭

上一則

核武、科技、植物種籽…中國間諜在美「無所不偷」？

下一則

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

延伸閱讀

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵
眾議院通過法案援助烏以台 拜登：展現美國全球領導力

眾議院通過法案援助烏以台 拜登：展現美國全球領導力
眾院今表決TikTok剝離案 馬斯克發文「反對」封殺：違背言論自由

眾院今表決TikTok剝離案 馬斯克發文「反對」封殺：違背言論自由
伊拉克基地遇襲 哈瑪斯譴責：攻擊該國主權 美要為中東局勢升高負責

伊拉克基地遇襲 哈瑪斯譴責：攻擊該國主權 美要為中東局勢升高負責

熱門新聞

前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
風行華人社區的「老乾媽」辣油。(取自亞馬遜網)

韓裔大廚辣椒油爭議 重燃「老乾媽」美好歷史記憶

2024-04-14 02:17
以色列空軍F-15戰機14日結束攔截任務後返回基地。(路透)

擋下伊朗9成轟炸 以色列非獨自完成 最快看今天如何回應

2024-04-14 21:27

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識