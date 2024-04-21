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退休後「早早」領社安金福利？ 學者建議：愈晚領愈好

編譯潘勛／綜合20日電
研究指出，退休者領取社安福利越晚起好；等愈久，每月能領的福利金愈多。(歐新社)
研究指出，退休者領取社安福利越晚起好；等愈久，每月能領的福利金愈多。(歐新社)

嬰兒潮最後且人數最多的一批人，據估計多達3040萬人到2030年就都屆65歲，根據「終生收入聯盟」(Alliance for Lifetime Income)的新研究，其中半數的人主要得靠社會安全制度給的福利過日子；這些人大多不打算推遲請領福利，但學者指出，其實愈晚請領愈好。

CNBC報導，何時請領社安金福利，影響很大。一般來說，等愈久，每月能領的福利金愈多。

自62歲起有資格請領退休福利。但完全退休一般在66或67歲，看個人出生於哪一年，屆時退休人士才能領到自己賺取的100%福利。

你每撐過完全退休一年，直到70歲，可以收到8%的福利加給。

「新社會研究學院」(The New School for Social Research)教授吉拉杜奇(Teresa Ghilarducci)表示，大家都該明白，若在70歲以前請領，等於放棄多領的紅利。但根據終生收入聯盟的新研究，大多數新近退休的人65歲以前就請領福利，即便再等五到八年可以得到較高的終生福利也沒辦法。

要了解該何時請領，首先應知道自己的完全退休年齡，即有資格領到自己收入的100%福利。

目前完全退休年齡逐漸採用67歲。1943到1954年出生的人，完全退休年齡是66歲。假如是1955到1960年出生，完全退休年齡逐步調為67歲。如果是1960年或以後出生的人，完全退休年齡就是67歲。

專家表示，62歲就領犧牲最大。今年轉65歲的人，早早請領導致福利被砍三成，他們若到66歲又10個月足齡退休，本可以月領1000元，但他們62歲就領了，每月收到700元左右。

2023年一篇研究指出，大多數人曉得早早領取會讓自己福利減少。但是，受訪者仍然打算早早請領月退。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)經濟政策主任艾卡巴斯(Shai Akabas)表示，用「早早」一詞來描述62歲請領，讓人覺得那時請領有優勢，其實可以用「最低福利年紀」，可以幫忙大家了解那年紀就請領，福利會被扣。

福利 退休 社安金

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