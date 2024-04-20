美封殺TikTok 北京下令蘋果商店移除WhatsApp、Threads

蘋果公司(Apple)公司19日表示，為配合中國政府命令，該公司當天已將社媒Meta旗下WhatsApp以及Threads從中國地區應用程式商店(app store)下架。圖為上海市民排隊購買蘋果手機。(路透)

蘋果公司(Apple)公司19日表示，為配合中國政府命令，該公司當天已將社媒Meta旗下WhatsApp 以及Threads 從中國地區應用程式商店(app store)下架。這個發展反映出美中之間科技戰可能再升溫。

蘋果指出，中國國家互聯網資訊辦公室(Cyberspace Administration of China，CAC)以國家安全考量為由，下令將WhatsApp與Threads從應用程式商店移除，蘋果配合辦理的原因是「即使我們不同意，我們也有義務要遵守營運所在國家的法律」。

一名知情人士說，中國政府在WhatsApp、Threads平台發現討論中國國家主席習近平的煽動言論，明顯觸犯中國網路安全法規。消息人士說，至於中國政府發現的具體內容為何，目前則不清楚。不過，蘋果公司一名發言人否認WhatsApp、Threads從應用程式商店下架，與出現涉及習近平的煽動言論有關。

應用軟體追蹤調查平台Appfigures指出，其他幾種全球市場普遍使用的通訊程式，19日在蘋果中國地區的應用程式商店同樣遭到移除，包括企業總部位於美國的Signal、企業總部位於杜拜的Telegram。

美國與中國之間的科技角力戰，讓蘋果與Meta處於風口浪尖的尷尬位置。國會眾院周末將表決提案，要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)出售熱門社群影音平台TikTok ，否則美國將禁用TikTok。國會議員表示，TikTok與中國當局有關，對美國造成國安威脅，中國官員則譴責美方強迫TikTok出售的手段。

白宮最近研議將限制北京取得能夠用在戰爭的先進科技，對於贊助中國境內科技研發計畫也擴大限制。北京則以禁止美國半導體大廠美光(Micro)製造的記憶晶片回擊，並對其他美國晶片廠商的銷售祭出限令。

WhatsApp與Threads在中國地區其實並未獲得廣泛使用，普遍程度遠遠不及中國網路企業騰訊(Tencent)推出的通訊程式微信(WeChat)。