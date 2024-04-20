我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

加拿大史上最大黃金竊案6嫌落網 警：手法如Netflix劇

封殺TikTok 眾院納入援外法案包裹今表決

記者胡玉立／綜合報導
共和黨眾院領袖決定採取非傳統作法，將打擊短影音應用程式抖音(TikTok)提案，納入訂於20日表決的對外援助包裹法案中，但法案內容已作修改。圖為TikTok在加州庫爾富市的辦公大樓。(路透)
共和黨眾院領袖決定採取非傳統作法，將打擊短影音應用程式抖音(TikTok)提案，納入訂於20日表決的對外援助包裹法案中，但法案內容已作修改。圖為TikTok在加州庫爾富市的辦公大樓。(路透)

共和黨眾院領袖決定採取非傳統作法，將打擊短影音應用程式抖音(TikTok)提案，納入訂20日表決的對外援助包裹法案中。3月獲眾院快速通過的禁TikTok獨立法案在參院停滯不前，這項新策略可望快速推進提案，及早送交拜登總統簽署實施。

眾院3月以352票對65票的壓倒性多數通過立法，要求TikTok從北京母公司字節跳動(ByteDance)出售剝離，否則將面臨全國禁令。這項名為「保護美國人免受外國對手控制應用程式侵害法案」(H.R. 7521)，給TikTok共180天時間與母公司剝離，不然就面臨禁令。儘管該案快速在眾院通過，但仍須參院透過關鍵委員會推動該案或在議會表決。

共和黨籍參議員保羅(Rand Paul)已表示將阻止該案付諸表決；參院領袖可能需要投入大量時間辯論TikTok法案，這在2024年選舉前可能很難辦到。為繞過限制，眾議員決定將TikTok立法附加至援外包裹法案中，藉此讓TikTok禁令加速達成協議；國會兩黨和白宮都表示支持。

曾領導國會對TikTok採取行動的眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)18日在委員會聽證會上表示，「這項立法是保護國人免受外國顛覆性數據收集的第一步」。

TikTok於17日聲明表示，「不幸地，眾院利用重要人道主義援外案加入禁令，再次踐踏1億7000萬國人言論自由權利」。

眾院20日對法案表決後，參院何時審議仍不明朗。值得注意的是，眾院法案最初規定TikTok有180天出售期限，但在加入援外包裹法案後，出售期限改為270天；若與母公司字節跳動剝離取得「重大進展」，總統還可再延長90天期限。

之前眾院通過打擊TikTok禁令法案後，許多參議員語氣謹慎，呼籲不要操之過急，提議先舉行聽證。但TikTok法案更新策略並延長出售期限後，原本表示擔心的參議員包括參院商務委員會主席坎特韋爾(Maria Cantwell)和情報委員會主席華納(Mark R. Warner)在內，態度都明顯轉變，由遲疑轉為肯定支持。

TikTok 眾院 參院

上一則

最新書單、自學神器…世界日報育才特刊 教育神隊友

下一則

哥倫比亞大學生挺巴示威未退 多所大學響應、宣布罷課

延伸閱讀

禁TikTok 眾院納援外法案包裹表決

禁TikTok 眾院納援外法案包裹表決
中使館遊說國會 保TikTok在美營運

中使館遊說國會 保TikTok在美營運
眾院彈劾國安部長梅奧卡斯案 參院未辯論就表決駁回

眾院彈劾國安部長梅奧卡斯案 參院未辯論就表決駁回
TikTok前員工爆料：公司下令美用戶數據要回傳北京

TikTok前員工爆料：公司下令美用戶數據要回傳北京

熱門新聞

伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
風行華人社區的「老乾媽」辣油。(取自亞馬遜網)

韓裔大廚辣椒油爭議 重燃「老乾媽」美好歷史記憶

2024-04-14 02:17

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切